2 mil boletos disponibles y el VAR presente: Supremo revela detalles del juego

San Pedro Sula, Honduras.

Estamos a pocos días de uno de los eventos más esperados en redes sociales, la selección de tiktokers de Honduras se prepara para la gran revancha ante El Salvador que se disputará en el Estadio Francisco Morazán este viernes 22 de agosto. En una conferencia de prensa cargada de anuncios, humor y sorpresas, que fue liderada por Supremo y Lenin Guerrero, gerente del proyecto con más expectativa en la farándula hondureña y en el evento se revelaron detalles que nadie se esperaba para este partido. ¿Habilitarán más boletos y cómo conseguirlos? Lenin García, gerente del proyecto, reveló que ya se han vendido más de 15,000 entradas y que solo quedan 2,000 boletos disponibles para alcanzar la meta de 17,000 asistentes y así colapsar el Estadio Francisco Morazán. Cabe mencionar que estos boletos restantes se pondrán a la venta entre miércoles y jueves, aunque el lugar todavía está por confirmarse. La venta será controlada: solo se permitirá adquirir un boleto por persona, con el fin de evitar el mercado negro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Condiciones, reglas y estrategias: lo que pidió El Salvador Durante la conferencia, Supremo, capitán de la selección de Honduras, reveló una particular condición impuesta por Ricky, su contraparte salvadoreña: “Una de las condiciones que me puso Ricky es que no podía convocar a ningún creador de contenido que no haya ido a El Salvador”. Y no fue la única regla curiosa. También se estableció que: “Los primeros 25 minutos solo jueguen los tiktokers 'malos' porque no quieren que juegue Brayan 'La Playa', porque es el único que los para. Entonces tengo que saber a quién voy a meter en el 11 titular, más que todo en defensa”, confesó Supremo entre risas. Aunque muchos ven este duelo como una competencia directa con el evento previo realizado en El Salvador, Supremo fue claro: “No es competencia, estamos para apoyarnos entre nosotros, pero sí, yo tengo mi visión más clara y me gusta hacer cosas más exóticas”.

¡Habrá VAR en el Honduras vs El Salvador! Lester Cardona sorprendió al revelar que contarán con 10 cámaras en total, seis más que en la edición salvadoreña. Además, anunció la inclusión de VAR, tecnología que ni siquiera está presente en la Liga Nacional de Honduras. Y para añadir más picante al evento, comentó: “Tendremos una 'kisscam' para ver si hay infieles besándose, para que el público se entretenga, saque memes y clips. También en los camerinos tendremos cámaras”, reveló de forma jocosa en la conferencia. ¿Cuándo tendrán el plantel completo? DTs y los penaleros Sobre la plantilla, Mr Jc confirmó que 'La More' se incorporará entre miércoles o jueves, al igual que el resto de los jugadores, y que el plantel completo será presentado oficialmente en Diunsa Universal, junto a la selección de El Salvador. ¿Quién dirigirá? La respuesta fue clara: “Yo creo que van a estar los dos, supuestamente viene Eduardo Maldonado, entonces van a estar Loco de la Selva y Maldonado”, indicó Jc. En caso de penal, Supremo ya tiene sus elegidos: “A los que tengo como penaleros son: Davis Flow y 'Raphinha'. Ellos son los únicos a los que tengo confianza de que lo pueden echar, yo no, yo lo boto”.

