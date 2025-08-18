  1. Inicio
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas

Estas son las personalidades, sorpresas y detalles para el partido de vuelta entre los TikTokers de Honduras vs El Salvador.

1 de 17

Se viene el partido de revancha entre los tiktokers de Honduras ante los de El Salvador. Se definir el lugar donde se realizará, invitados, nuevo DT y los encargados del show del medio tiempo.
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas
2 de 17

El primer partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador celebrado el pasado viernes 8 de agosto fue en el estadio Las Delicias, de Santa Tecla terminando con un marcador de 3-2 a favor de los locales.
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas
3 de 17

Se viene la vuelta, ahora los de Honduras tienen la revancha en su tierra y con su gente.
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas
4 de 17

Desde un principio se decidió que se jugaría en el estadio Morazán de San Pedro Sula, pero debido al impacto entre los hondureños, se pensó en cambiarlo al estadio Olímpico.
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas
5 de 17

Al final lo del estadio Olímpico no quedó en nada y el partido siempre se realizará en el Morazán, el cual queda en el centro de la ciudad industrial.
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas
6 de 17

El partido está programado para que de inicio a partir de las 6 de la tarde en la capital industrial de Honduras.
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas
7 de 17

Lo curioso esque los boletos solo duraron horas y se agotaron en su totalidad. El estadio Morazán está completamente lleno.
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas
8 de 17

Unos de los primeros en sumarse fueron Salvador Nasralla y Rely Maradiaga, quienes prestarán su voz para la narración del esperado partido
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas
9 de 17

Habrá cambio en el banquillo, ahora el DT será Eduardo Maldonado, "El Loco de la Selva" es reemplazado.
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas
10 de 17

Se confirmó que Carlo Costly no podrá estar en el partido porque Ricky no aceptó que lo invitaran, según detalló Surpremo.
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas
11 de 17

Una de las sorpresas para este partido será las pomponeras que estarán animando. Nicky Escobar, La Bicha Catracha, Betanco, Dayana Gonzales, Majo Ramírez, La Oruga, Rackyminchi, Meylin Cárdenas, Nicolle Reyes, Anfer Gergar, Kelia Amaya y La Colocha estarán en este grupo.
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas
12 de 17

Jr Clark, cantante, compositor y comediante hondureño, será uno de los encargados de animar en el medio tiempo del partido.
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas
13 de 17

Lildavid Six, otro que estará en el show del medio tiempo. Tienen garantizado un gran ambiente para la afición.
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas
14 de 17

Elsa Oseguera estará también entre los invitados para este partido, fue el mismo Supremo que la llamó para pedirle que llegara, en un principio dijo que ella no llega donde nadie la ha invitado, pero ya después confirmó que estará
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas
15 de 17

El encuentro contará con la presencia de la Policía Nacional y la seguridad estará garantizada para todos los espectadores.
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas
16 de 17

Milagro Flores ha sido vinculada con Supremo y se espera su apoyo en San Pedro Sula.
Tiktokers Honduras-El Salvador: confirman artistas del show e invitados sorpresas
17 de 17

Esta fue la alineación titular de Honduras en el juego de ida disputado en El Salvador.
