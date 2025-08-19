Supremo dice que Rosel "aparenta ser pobre, cuando tiene seis mansiones"

La disputa entre los creadores de contenido Supremo y Rosel también conocido como “Soy Rosel” parece no tener fin.
Lo que comenzó como un cruce de declaraciones en redes sociales por la ausencia de Rosel en el llamado “partido de tiktokers” escaló rápidamente con nuevas acusaciones de ambos lados.
Rosel compartió en redes que no sería parte del partido de tiktokers porque consideraba ese tipo de eventos "pérdida de tiempo", y explicaba: “mi tiempo lo enfoco en los abuelos que están en las calles abandonados, en el asilo, y ese es tiempo productivo".
La reacción de Supremo fue contundente. En sus comentarios, acusó a Rosel de lucrarse con “los ancianitos”.
De inmediato, Rosel respondió, afirmando que Supremo desde hace un tiempo atrás ha criticado sus proyectos.
Fue ahí cuando Supremo reveló que fue el quién enseñó a Rosel a monetizar su contenido en Facebook, al tiempo que aseguró que Rosel muestra que vive como pobre cuando realmente tiene como seis mansiones.
Supremo añadió que él siempre habla "sin pelos en la lengua" y más cuando se trata de desenmascarar a personas que "fingen ser buenas".
El tiktoker concluyó con tremenda tiradera, utilizando la frase "mosquita muerta".
Todo indica que no hay tregua entre los creadores de contenido, por lo que los seguidores de ambos permanecen a la expectativa lo que pase.