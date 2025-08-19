Tabla Copa Centroamericana: sorpresivo primer clasificado a cuartos y otro eliminado

¡Primer clasificado! El Plaza Amador panameño derrotó este martes por 3-2 al Managua, de Nicaragua, mantuvo su paso perfecto en el grupo A de la Copa Centroamericana 2025 y, de paso, aseguró su boleto a los cuartos de final.
Plaza Amador saltó al terreno de juego con la clara intención de generar peligro desde los primeros minutos. La primera ocasión llegó a los 10, cuando Everardo Rose remató tras un pase de Joel Lara, pero su disparo pasó cerca del arco rival.
La insistencia del club panameño dio frutos a los 22 minutos: Everardo Rose, asistido por Alberto Quintero, definió de derecha desde el centro del área para el 1-0. La segunda anotación llegó al minuto 30. Rose desbordó hasta la línea de fondo y envió un centro raso que José Murillo empujó al fondo de la red.
En la segunda parte, Managua hizo un mejor partido. A los 49 minutos Abner Acuña probó de larga distancia, pero su remate se fue desviado. Al 52, cuando el Managua jugaba mejor, llegó el 3-0 para Plaza Amador. Jorlian Sánchez aprovechó un balón suelto para ampliar el resultado, la respuesta llegó a los 68. En una desatención de su rival, el argentino Mauro Verón puso la pizarra 3-1.
Verón apareció nuevamente al minuto 81 con un cabezazo, para marcar el 3-2 y ponerle suspenso al duelo. Al 85, Maykel Reyes de cabeza tuvo el empate, pero el zaguero Ómar Córdoba despejó en la línea el remate rival. La última de peligro, al minuto 95, la tuvo Ricardo Phillips, pero su remate desde fuera del área fue por línea final.
Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Centroamericana 2025
Con este triunfo, Plaza Amador alcanzó nueve puntos en su grupo y selló su pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, mientras que el Managua se despidió del torneo sin puntos. En el segundo lugar le siguen el Antigua GFC con 4 puntos y con 1 partido por disputar; Alianza es tercero con 4 unidades, pero con solo 2 juegos, mismos que el cuarto puesto, el Alajuelense.