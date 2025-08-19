Tabla Copa Centroamericana: sorpresivo primer clasificado a cuartos y otro eliminado

San Salvador, El Salvador.

¡Primer clasificado! El Plaza Amador panameño derrotó este martes por 3-2 al Managua, de Nicaragua, mantuvo su paso perfecto en el grupo A de la Copa Centroamericana 2025 y, de paso, aseguró su boleto a los cuartos de final.

Plaza Amador saltó al terreno de juego con la clara intención de generar peligro desde los primeros minutos. La primera ocasión llegó a los 10, cuando Everardo Rose remató tras un pase de Joel Lara, pero su disparo pasó cerca del arco rival.

La insistencia del club panameño dio frutos a los 22 minutos: Everardo Rose, asistido por Alberto Quintero, definió de derecha desde el centro del área para el 1-0. La segunda anotación llegó al minuto 30. Rose desbordó hasta la línea de fondo y envió un centro raso que José Murillo empujó al fondo de la red.