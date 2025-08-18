¿Cómo conseguir boletos para el partido de tiktokers de Honduras vs El Salvador?

San Pedro Sula, Honduras.

El partido entre los tiktokers de Honduras y El Salvador está siendo el tema más sonado en los últimos días en suelo catracho, y más cuando comenzaron a revelarse ciertos detalles del evento entre los creadores de contenido catrachos y cuscatlecos. El primer partido de tiktokers, que se celebró el pasado viernes 8 de agosto, fue en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, terminando con un marcador de 3-2 a favor de los locales y creando más expectativa para el juego de vuelta.

Cabe destacar que los precios de las entradas eran de 50 lempiras en sol y 100 lempiras en sombra. Tanto adultos como niños debían pagar el boleto completo para poder ingresar al coloso sampedrano. La boletería se lanzó el pasado miércoles 13 de agosto. Supremo, uno de los tiktokers y máximos organizadores del evento, anunció que de forma preliminar salieron a la venta 10,000 tickets, y en las siguientes horas se habilitaron otros 7,000, para hacer un total de 17,000 cupos y lograr un lleno total en el partido. Desde un principio se decidió que se jugaría en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, pero debido al impacto del evento entre los hondureños, se pensó en cambiarlo al Estadio Olímpico Metropolitano. El partido entre los tiktokers de Honduras y El Salvador está programado para que el balón comience a rodar a partir de las 6 de la tarde en la capital industrial de Honduras.

¿CÓMO CONSEGUIR BOLETOS PARA EL PARTIDO?

Cabe mencionar que en el sitio oficial donde se lanzaron a la venta los boletos, ya no hay disponibles, pues se agotaron en horas, dejando claro que el pueblo hondureño no quería perderse este evento deportivo nunca antes visto en suelo catracho. Ante esta alta demanda, muchos se preguntan, ¿cómo conseguir boletos para el tan esperado encuentro? Y es que el mercado negro acaparó una parte de la boletería. Sin embargo, Supremo aclaró que no son muchos los que acapararon para revenderlos.