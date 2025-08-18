Tiktokers de Honduras inician concentración en lugar donde estuvo Messi

Integrantes de la selección de tikoters de Honduras comenzaron este lunes la concentración de cara a la revancha que sostendrán ante El Salvador.
Encabezados por Supremo, los chicos de la selección de tiktokers de Honduras arribaron este lunes al Hotel Real Intercontinental de San Pedro Sula.
Chris Lara, uno de los "Barbaritos", fue uno de los primeros en arribar al hotel de concentración para unirse a la selección de tiktokers de Honduras.
Los seleccionados de tiktokers de Honduras se juntaron en el Hotel Real Intercontinental de San Pedro Sula con la ilusión de poder tomarse su revancha ante El Salvador ya que en la ida perdieron 3-2.
El Loco de La Selva es el entrenador de la selección de tiktokers de Honduras y posó junto a Supremo.
El Loco de la Selva quedó cautivado con la belleza de la periodista Claudia Torres.
Los tiktokers de Honduras se estarán hospedando durante esta semana en el Hotel Real Intercontinental de San Pedro Sula, lugar en donde estuvo Leo Messi el pasado mes de febrero para el juego donde Inter Miami se enfrentó al Olimpia.
El partido de tiktokers sigue siendo el centro de atención en la farándula hondureña.
"El Dembélé hondureño" es una de las atracciones para el duelo de vuelta que se realizará este 22 de agosto en el estadio Morazán.
César Murillo, integrante de la selección de tiktokers de Honduras, estuvo entrenando con la Real Sociedad de Tocoa y se reporta listo para el duelo de vuelta.
Supremo se reunió con el resto de sus amigos en el lobby del Hotel Real Intercontinental de San Pedro Sula para darles una calurosa bienvenida.
Moisés Turcios, conocido como el "Caracolito", se mostró entusiasmado con la oportunidad de jugar a estadio lleno y será uno de los integrantes de la selección de tiktokers de Honduras.
Supremo junto a Barbarito demostraron el ambiente de hermandad que hay en la selección de tiktokers de Honduras.
Procedente de Estados Unidos, Davis Flow arribó este lunes en horas de la tarde para unirse a la selección de tiktokers. El influencer fue la figura en la ida al marcar un golazo.
Los precios de los boletos para este partido quedó que en el sector de populares tuviera un precio de 50 lempiras, en preferencia y silla el mismo a 100 LPS.
Lo curioso es que los boletos solo duraron horas y se agotaron en su totalidad. El estadio Morazán estará completamente abarrotado.