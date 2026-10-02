  1. Inicio
  2. · Deportes

Martinica vs Honduras: El único canal que transmite el partido de Concacaf Nations League

¿Por qué canal pasarán la transmisión del partido de Martinica vs Honduras en la Concacaf Nations League?

Martinica vs Honduras: El único canal que transmite el partido de Concacaf Nations League

La Selección de Honduras se enfrenta a Martinica en la Concacaf Nations League.

La 'H' vuelve a la acción y esta vez habrá que buscar una nueva señal para verla. Honduras se enfrenta este viernes 2 de octubre a Martinica por la tercera jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League, en un partido programado para las 6:00 de la tarde, hora hondureña.

A diferencia de los encuentros que Honduras disputa como local, que cuentan con transmisión de TVC y el Canal 8 del Gobierno, los compromisos de la Bicolor como visitante están siendo transmitidos por FOX. La cadena asumió la programación y producción de los partidos de visita de la H.

Por ello, para el duelo Martinica vs. Honduras, la señal televisiva anunciada para Centroamérica es FOX. Concacaf también contempla FOX+ y el canal de YouTube de FOX dentro de las opciones regionales.

¡Lamentable! Honduras sufre insólito robo y hacen denuncia

¿En qué canal ver el partido Martinica vs Honduras?

En Tigo Honduras, la señal FOX ocupa el espacio deportivo que anteriormente correspondía a Tigo Sports. La información oficial de Tigo muestra actualmente la nueva señal FOX dentro de su parrilla; fuentes sobre la transición identifican el canal 300 como la posición utilizada para FOX en Tigo TV.

FOX también amplió su distribución en Centroamérica mediante la cablera Claro se podrá ver en el canal 1210 y en Multicable es el canal 100.

La nueva vida del Cuervo Maradiaga tras el retiro y sus excesos: "Gastaba 40 mil en una noche"

RESUMEN DÓNDE VER EL PARTIDO

Partido: Martinica vs. Honduras por la Concacaf Nations League
Viernes 2 de octubre: 6:00 p. m.
Transmisión: FOX
Tigo Honduras: FOX, canal 300
Claro: FOX, canal 1210
Multicable: FOX, canal 100
Mayavisión: FOX, canal 525 y canal 1-5.
Streaming: FOX+ / YouTube de FOX, según disponibilidad.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias