Lamine Yamal le devuelve la burla a Bellingham tras el Barcelona - Real Madrid

El Clásico no terminó con el pitido final en el Camp Nou. Los cruces entre jugadores de Barcelona y Real Madrid son habituales, y cuando uno de los dos equipos se impone, también llega el momento de responder, celebrar o devolver alguna vieja provocación.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Lamine Yamal, quien un día después de conquistar el bicampeonato ha respondido directamente a Jude Bellingham.
El joven extremo de 18 años publicó una historia en Instagram donde aparece celebrando uno de los goles de su equipo, acompañada del mensaje: “Talk is cheap (Hablar es barato)”, junto a siete emojis de caras llorando de risa.
El gesto no es casual. Se trata de una respuesta directa a lo ocurrido meses atrás, concretamente el 26 de octubre de 2025, tras el primer Clásico de Liga de la temporada, en el que el Real Madrid se impuso por 2-0 al Barcelona.
Después de aquel encuentro, Jude Bellingham publicó en su cuenta de Instagram una imagen con el mismo mensaje: “Talk is cheap (Hablar es barato). ¡Hala Madrid siempre!”, publicación que en su momento fue interpretada como un recado directo hacia el propio Lamine Yamal.
Aquel partido en el Santiago Bernabéu se jugó en un contexto ya cargado de tensión, días después de unas declaraciones del atacante azulgrana en la Kings League, donde respondió de forma polémica en tono de broma a una comparación entre el Madrid y el equipo Porcinos: “Sí, roban y se quejan...”. Sus palabras generaron revuelo y fueron comentadas dentro del entorno madridista.
Meses después de toda aquella polémica, Lamine Yamal ha optado por devolver el mensaje, utilizando la misma frase que Bellingham y reavivando el intercambio entre dos de las jóvenes figuras del fútbol europeo.