Lamine Yamal le devuelve la burla a Bellingham tras el Barcelona - Real Madrid

Barcelona, España.

El Clásico no terminó con el pitido final en el Camp Nou. Los cruces entre jugadores de Barcelona y Real Madrid son habituales, y cuando uno de los dos equipos se impone, también llega el momento de responder, celebrar o devolver alguna vieja provocación. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Lamine Yamal, quien un día después de conquistar el bicampeonato ha respondido directamente a Jude Bellingham.

El joven extremo de 18 años publicó una historia en Instagram donde aparece celebrando uno de los goles de su equipo, acompañada del mensaje: “Talk is cheap (Hablar es barato)”, junto a siete emojis de caras llorando de risa. El gesto no es casual. Se trata de una respuesta directa a lo ocurrido meses atrás, concretamente el 26 de octubre de 2025, tras el primer Clásico de Liga de la temporada, en el que el Real Madrid se impuso por 2-0 al Barcelona. Después de aquel encuentro, Jude Bellingham publicó en su cuenta de Instagram una imagen con el mismo mensaje: “Talk is cheap (Hablar es barato). ¡Hala Madrid siempre!”, publicación que en su momento fue interpretada como un recado directo hacia el propio Lamine Yamal.