Momentos de angustia: jugador del FAS convulsiona tras pelotazo en pleno juego

El Salvador.

Momentos de angustia y máxima tensión se vivieron anoche en el Estadio Cuscatlán durante el clásico del fútbol salvadoreño entre Alianza FC y Club Deportivo FAS que terminó igualado 1-1. El lateral derecho del conjunto rojo, José 'Chepito' Guevara, sufrió un fuerte impacto en el rostro que lo dejó tendido e inconsciente sobre el terreno de juego, obligando a detener de inmediato las acciones del partido.

El incidente ocurrió alrededor del minuto 57, cuando un potente balón enviado desde el sector izquierdo golpeó directamente en la cabeza del defensor. Tras el impacto, Guevara cayó desplomado al césped, perdió el conocimiento y presentó un breve episodio convulsivo que encendió las alarmas en todo el recinto deportivo. Ante la gravedad de la escena, los futbolistas de ambos equipos dejaron de lado la rivalidad deportiva para auxiliar a su compañero y solicitar con urgencia el ingreso de las asistencias. Los cuerpos médicos de Alianza y FAS trabajaron de la mano junto a socorristas para estabilizar al jugador en la cancha antes de retirarlo en ambulancia hacia un centro hospitalario.

Horas después del traslado, la directiva del FAS emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para llevar tranquilidad a la afición salvadoreña. En el reporte médico, la institución tigrilla confirmó que 'Chepito' Guevara sufrió un trauma craneoencefálico leve producto del balonazo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse