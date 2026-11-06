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Jorge Jesús rompe el silencio y habla sobre el retiro de Cristiano Ronaldo

El entrenador fue claro al revelar que él pensó que CR7 volvería a la selección y que se dio cuenta de la noticia al mismo tiempo que el resto.

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 15:53 -
  • Agencia EFE
Jorge Jesús rompe el silencio y habla sobre el retiro de Cristiano Ronaldo
Lisboa, Portugal.

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesús, afirmó este viernes que pensaba "que Cristiano volvería" al equipo nacional, pero el jugador anunció su retirada tras las desavenencias con el técnico, quien aseguró que respeta esa decisión.

"Claro que pensaba que (Cristiano) volvería, pensaba convocarlo, hablar con él. Pero tengo que respetarlo. Él decidió que era hora de abandonar la selección. Tarde o temprano tenía que suceder", dijo Jesús en una rueda de prensa celebrada en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa.

El técnico recordó que Cristiano Ronaldo "estaba jugando, estaba marcando goles" con su club, el Al Nassr saudí.

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Jesús señaló, además, que no sabe "responder al porqué de su decisión" y aseguró que tuvo conocimiento de la retirada al mismo tiempo que el resto del público. "Hasta ese momento no tenía conocimiento de nada", señaló.

Sobre el conflicto que mantuvo con el ahora excapitán de Portugal, Jorge aseveró que "no hay ningún resentimiento" y destacó la "fuerte amistad" que entabló con el exdelantero del Real Madrid la temporada pasada en el Al Nassr.

El seleccionador aseguró, además, que no cambiaría nada de su actuación. "Tomé una decisión como entrenador. Una decisión pensando en mi equipo, en la selección portuguesa. Soy consciente de que no hice nada para que esto ocurriera", explicó. "No me siento culpable de nada", añadió.

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Cristiano Ronaldo, de 41 años, abandonó repentinamente y sin previo aviso la concentración de Portugal el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jorge Jesús, después de no haber jugado en el partido contra Noruega, disputado en Oslo el 27 de ese mismo mes (1-2).

Según CR7, el motivo del desencuentro fue que Jesús lo hizo calentar durante media hora y después no le dio entrada al campo.

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El jugador fue sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros. El plazo de suspensión ya había concluido, por lo que podía ser convocado de nuevo, pero el jueves anunció su retirada del equipo nacional en un vídeo que compartió en sus redes sociales.

El vídeo se proyectó en la sala antes de la rueda de prensa y del anuncio de la convocatoria por parte del seleccionador.

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