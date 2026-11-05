La insólita petición de Cristiano tras renunciar a la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo se despide de Portugal con tres títulos internacionales, 146 goles, 234 partidos y un legado que quedará para siempre.
Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre de 2026 su retiro definitivo de la selección de Portugal, poniendo fin a una trayectoria internacional de 23 años que comenzó en agosto de 2003.
El astro portugués comunicó su decisión mediante un video publicado en sus redes sociales, donde agradeció a sus compañeros, entrenadores, familiares y aficionados que lo acompañaron durante su camino con la selección.
Llegó el día de devolver la camiseta número 7 a la selección», expresó Cristiano, asegurando que durante 23 años tuvo el privilegio y la responsabilidad de defender los colores de su país.
Tras el desacuerdo, Ronaldo abandonó la concentración portuguesa el 30 de septiembre sin autorización, situación que provocó una sanción de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por parte de la Federación Portuguesa.
Tras conocer la decisión, la Federación Portuguesa de Fútbol publicó un mensaje de agradecimiento y aseguró que no permitirá que la despedida de su histórico capitán pase sin el homenaje que merece.
¿Cristiano no quiere partido de despedida? Reportes de la prensa portuguesa, citando al diario Observador, señalan que el delantero no tendría intención de regresar para disputar un último encuentro con la selección. Sin embargo, la Federación mantiene su voluntad de organizar un homenaje y todavía no se ha definido su formato
Neymar, Vinícius Júnior, Marta y otras figuras del deporte expresaron su admiración por Cristiano. Neymar resumió su mensaje con una sola palabra:
La despedida llega después de una trayectoria que tuvo como último partido registrado con Portugal una victoria 1-0 frente a Gales en septiembre de 2026.
Cristiano se marcha como el futbolista con más encuentros disputados en la historia de las selecciones masculinas, acumulando 234 apariciones y convirtiéndose en un símbolo de su nación.
El delantero también deja el récord mundial de anotaciones en selecciones masculinas, con 146 tantos, una marca que lo coloca en la cima de la historia del fútbol internacional.
Cristiano fue el capitán de Portugal en la conquista de su primera Eurocopa. Aunque una lesión lo obligó a abandonar la final contra Francia, celebró junto a sus compañeros el histórico triunfo por 1-0 en la prórroga.
Seis Copas del Mundo y un récord histórico: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026 fueron los seis Mundiales que disputó. Además, se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis ediciones diferentes, acumulando 11 goles mundialistas.