Jorge Álvarez mantiene la fe en Honduras y en las posibilidades mundialistas

—Buenas tardes a todos. Creo que, como tú dices, después de unas horas sin mucha calentura del juego, ya hemos podido reflexionar. Hoy por la mañana hemos podido analizar. Estuvimos con el profe viendo videos para saber qué hicimos bien, en qué fallamos y en qué podemos mejorar. Sabemos la responsabilidad que tenemos el lunes de sacar los tres puntos.

Nos jugamos otra final el lunes. ¿Cómo se han recompuesto? ¿Cómo están para llegar el lunes de mejor manera y sacar este partido a su favor?

En conferencia de prensa, el mediocampista de la Bicolor , Jorge Álvarez compartió sus impresiones sobre el duelo ante los caribeños. Destacó que el equipo ha analizado bien al rival y está preparado para enfrentar su intensidad y velocidad.

La Selección de Honduras se juega un partido crucial este lunes en el estadio Francisco Morazán, cuando recibe a Haití por la cuarta jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Con la tabla aún apretada, los tres puntos en casa son vitales para mantener vivas las aspiraciones mundialistas.

¿Qué es lo que tiene que cambiar Honduras para conseguir los tres puntos?

— Nos hizo falta interpretar el juego en algunos momentos del partido. Creo que tuvimos que ser más intensos en el momento de atacar. Cuando tuvimos el balón, teníamos que buscar más el marco de ellos. Falta de actitud no creo, porque el equipo corrió. Por último, en algunos tramos del juego no se dio de la mejor manera.

¿Qué análisis hacen del rival? Porque ya lo que pasó, pasó, y hay que centrarse en Haití, que es el rival a vencer para seguir con la ilusión de ir al Mundial. ¿Lo tienen claro ustedes?

— Sí, sabemos que Haití es una selección que viene jugando muy bien. Sabemos que son jugadores de mucha fuerza y ​​velocidad, pero nosotros también tenemos nuestras fortalezas y estamos en casa. Quizás contra Costa Rica no fue el mejor partido, pero sabemos que contra Haití tenemos que salir a ganar sí o sí.

Si bien es cierto que el empate contra Costa Rica no fue malo porque no se pierde, cae en desánimo la afición. ¿Qué mensaje le mandarías a la afición?

— Todo depende del día lunes. Creo que ganando el lunes no se verá de esa manera, de que el empate fue malo. Sabemos que si ganamos, nos alejamos un poco de las selecciones del grupo. También agradecemos a la afición por apoyarnos, esperamos que nos sigan apoyando. Nosotros estamos enfocados y comprometidos.

Nadie duda de la genialidad de ustedes individualmente. ¿Qué falta para que esas individualidades se vuelvan colectivas y ver una mejor cara de la Selección Nacional y de esta generación, que sabemos que tiene buenos jugadores?

— Sí, como lo repetí hace un momento, no fue el partido que nosotros esperábamos y, en lo personal, no fue lo mejor de cada uno de nosotros. Hemos estado viendo video de Haití, como también de nosotros: lo que hemos venido haciendo bien y mal. Creo que estos dos días nos ayudarán para corregir las cosas y poner en práctica esa conectividad que tú dices, para desarrollarla de la mejor manera.

El profe mencionaba que la gente de San Pedro Sula no estuvo a la altura. Quería saber, en lo personal, cómo viviste el partido desde adentro y qué esperas para el día lunes con respecto a la afición.

— Bueno, creo que la gente llenó, que era todo lo que todos queríamos. Quizás por el resultado no fue lo que ellos esperaban. Entendemos el estado de ánimo de ellos, es normal. Nosotros tampoco nos fuimos felices. No todos los partidos son iguales, pero creo que el lunes no hay margen de error y tenemos que salir a ganar.

Se volvió de vital importancia el partido del lunes. ¿Qué han analizado de Haití como rival?

— Tenemos que mejorar en lo que es la parte ofensiva y ser un poco más intensos a la hora de tener el balón, darle movimiento al juego, atacar los espacios y buscar el arco rival. El día lunes no importa si jugamos bonito o feo, lo importante es ganar y buscar los tres puntos.