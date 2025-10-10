  1. Inicio
Selección de Honduras ya está en Tegucigalpa para el juego contra Haití

La Selección de Honduras ya está en Tegucigalpa tras el empate sin goles ante Costa Rica en San Pedro Sula.

La Selección de Honduras ya está en casa. El plantel arribó al mediodía de este viernes a Tegucigalpa, donde se concentrará de inmediato para preparar el crucial compromiso ante Haití, correspondiente a la cuarta jornada de las Eliminatorias Mundialistas rumbo al 2026.

 Fotos: David Romero.
Tras el empate sin goles frente a Costa Rica en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, varios jugadores llegaron al aeropuerto con rostros serios y gesto de inconformidad.
Ahora, la mira está puesta en el duelo ante Haití, que se perfila como clave para mantenerse con vida en la pelea por un boleto al Mundial. La concentración y el trabajo comenzarán de inmediato en suelo capitalino.
Y es que fue un resultado que complica la clasificación al Mundial 2026 porque tocará ir a buscar el boleto como visitantes.
Sin embargo, la H sigue dependiendo de si misma para obtener el ansiado boleto a su cuarta justa mundialista a nivel adulto.
Honduras se clasificaría al Mundial 2026 si se cumplen los resultados proyectados en el simulador de la Eliminatoria. Con triunfos clave ante Haití y Nicaragua, la Bicolor alcanzaría 11 puntos y se adueñaría del primer lugar del Grupo C, superando por estrecho margen a Costa Rica, que finalizaría con 10 unidades
Este escenario confirmaría el regreso de la escuadra dirigida por Reinaldo Rueda a la máxima cita del fútbol tras mantenerse sólida en los momentos más exigentes.
El cierre del grupo sería de máxima tensión, pero el desempeño catracho sería suficiente para sellar su pase directo. Aun con una derrota frente a Costa Rica en la última jornada, Honduras conservaría la cima gracias a su efectividad y diferencia de goles, mientras Haití quedaría rezagada en la tercera posición.
Otros resultados que ponen a Honduras en el Mundial son los siguientes: que la Bicolor derrote a Haití y Nicaragua, además de conseguir el empate en suelo costarricense. Y que Haití caiga en Tegucigalpa, aunque gane sus últimos dos compromisos de la Eliminatoria Mundialista.
En estos posibles resultados también serviría que Costa Rica pierda ante Haití en el Caribe, a pesar de doblegar a Nicaragua en la cuarta jornada de la Cuadrangular Final de Concacaf.
Pero existe una tercera opción donde Honduras conquistaría el boleto a la Copa del Mundo United 2026. Eso sí, la Bicolor y los haitianos finalizarían empatados en puntos, pero La H tendría mejor diferencia de goles.
Estos resultados nos dan el pasaporte: Que Honduras le gane a Haití y Nicaragua, aunque pierda ante Costa Rica. Y que los caribeños le ganen a los ticos y pinoleros con los siguientes marcadores.
Por otro lado, el portero Edrick Menjívar llegó entre risas con el asistente. El del Olimpia sabe que se tiene que olvidar lo de ayer y ahora pensar en Haití.
Así mismo llegó Luis Santamaría, quien no tuvo participación con la selección de Honduras en el duelo ante Costa Rica y que ahora se prepara para el duelo del lunes ante Haití en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. El partido está pactado para que inicie a las 6:00 p.m
