Rueda explica motivo de convocatoria de Nayrobi Vargas y Leonardo Posadas: ¿Hay bajas vs Haití?

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección de Honduras sacó un amargo empate ante Costa Rica en el Morazán de San Pedro Sula por la tercera jornada de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, pero ya piensan en el próximo rival.

La Bicolor sabe que no hay tiempo que perder, porque el lunes se juega otra batalla ante Haití en el Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, un duelo en el que no pueden fallar ante los caribeños, ya que ellos son actualmente los líderes del grupo C, donde se ubica la escuadra catracha.

Este viernes, la Selección de Honduras viajó a la capital del país para concentrarse y poner la mirada en Haití. A su llegada al Aeropuerto Toncontín, Reinaldo Rueda habló para los micrófonos de Diario La Prensa y se mostró tranquilo tras el empate sin goles ante Costa Rica, además de aclarar el tema de Nayrobi Vargas y Leonardo Posadas, ambos futbolistas que militan en el fútbol alemán y fueron convocados a esta fecha FIFA.