Los resultados que necesita Honduras para clasificar al Mundial 2026

San Pedro Sula, Honduras.

Sin embargo, Honduras sigue dependiendo de si misma para obtener el ansiado boleto a su cuarta justa mundialista a nivel adulto. Honduras se clasificaría al Mundial 2026 si se cumplen los resultados proyectados en el simulador de la Eliminatoria.

La "H" perdió el liderato y bajó a la segunda posición del Grupo C, por lo que, de momento se encuentra en puestos de repechaje para intentar el boleto a la Copa del Mundo. Quedaron por debajo de Haití con 5 puntos, pero por diferencia de goles.

La Selección de Honduras sufrió un duro tropiezo en San Pedro Sula luego de empatar sin goles ante Costa Rica por la jornada 3 de las Eliminatorias de la Concacaf. El panorama se ha complicado para la Bicolor, pero se mantiene en el camino rumbo al Mundial 2026.

Con triunfos clave ante Haití y Nicaragua, la Bicolor alcanzaría 11 puntos y se adueñaría del primer lugar del Grupo C, superando por estrecho margen a Costa Rica, que finalizaría con 10 unidades. Este escenario confirmaría el regreso de la escuadra dirigida por Reinaldo Rueda a la máxima cita del fútbol tras mantenerse sólida en los momentos más exigentes.

El cierre del grupo sería de máxima tensión, pero el desempeño catracho sería suficiente para sellar su pase directo. Aun con una derrota frente a Costa Rica en la última jornada, Honduras conservaría la cima gracias a su efectividad y diferencia de goles, mientras Haití quedaría rezagada en la tercera posición.

Otros resultados que ponen a Honduras en el Mundial son los siguientes: que la Bicolor derrote a Haití y Nicaragua, además de conseguir el empate en suelo costarricense. Y que Haití caiga en Tegucigalpa, aunque gane sus últimos dos compromisos de la Eliminatoria Mundialista.

En estos posibles resultados también serviría que Costa Rica pierda ante Haití en el Caribe, a pesar de doblegar a Nicaragua en la cuarta jornada de la Cuadrangular Final de Concacaf.

Pero existe una tercera opción donde Honduras conquistaría el boleto a la Copa del Mundo United 2026. Eso sí, la Bicolor y los haitianos finalizarían empatados en puntos, pero La H tendría mejor diferencia de goles.

Estos resultados nos dan el pasaporte: Que Honduras le gane a Haití y Nicaragua, aunque pierda ante Costa Rica. Y que los caribeños le ganen a los ticos y pinoleros con los siguientes marcadores.