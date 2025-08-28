Honduras con sorpresas en su convocatoria para las eliminatorias

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección Nacional de Honduras anunció este jueves oficialmente la convocatoria de futbolistas de cara a la fase final de las eliminatorias de Concacaf para los dos juegos de la fecha FIFA que disputará este mes de septiembre. El estratega Reinaldo Rueda tomó la decisión de convocar a un total de 24 jugadores para los duelos que sostendrá ante Haití y Nicaragua, juegos que se realizarán el próximo 5 y 9 de septiembre respectivamente.

En el listado hay ausentes como la del zaguero central Denil Maldonado del Rubin Kazan de Rusia y el centrocampista Kervin Arriaga del Levante, quienes son bajas por lesión. Tampoco no está el defensor Luis Vega del Motagua y el delantero Yustin Arboleda del Olimpia. En las novedades aparecen Luis Ortiz en el arco, el joven defensor Raúl García de la UPNFM, además del regreso de David Ruiz, más los delanteros Alenis Vargas, que juega en la primera división del fútbol de Finlandia.

CALENDARIO DE LA H

El debut de la H en la fase final rumbo a la Copa del Mundo del 2026 será el próximo viernes 5 de septiembre enfrentando de visita a su similar de Haití, escuadra que llamó a sus mejores armas y sorpresivamente todos son legionarios. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. El duelo entre haitianos y hondureños se realizará en el estadio Ergilio Hato en Willemstad, Curazao. El encuentro comenzará a las 6 de la tarde, horario hondureño. Cabe reseñar que Haití no puede utilizar su mítico estadio, el Silvio Cator, por los problemas sociopolíticos que afronta el país caribeño en estos tiempos y FIFA ha decidido sacar esos juegos de tierras haitianas. Posteriormente, Honduras vuelve al territorio hondureño para disputar el 9 de septiembre el compromiso de la segunda jornada en donde recibirá en el estadio Nacional de Tegucigalpa a la selección de Nicaragua.

El juego ante los nicaragüenses fue pactado a comenzar a las 8 de la noche en donde se espera el apoyo de los aficionados catrachos para que puedan abarrotar el recinto deportivo. El conjunto hondureño se encuentra en el Grupo C de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, donde comparte zona con Costa Rica, Haití y Nicaragua. Al término de la ronda final, los tres ganadores de grupo se clasificarán directamente para la Copa Mundial 2026, uniéndose a los coanfitriones Canadá, México y Estados Unidos. Además, los dos mejores segundos clasificados avanzarán al Play-In (repechaje) de la FIFA, previsto para marzo de 2026.

Cabe señalar que por primera vez en la historia, la región de Concacaf podría estar representada por hasta ocho equipos en la Copa Mundial de la FIFA masculina.

Convocatoria de Honduras para los duelos ante Haití y Nicaragua: