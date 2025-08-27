De Olimpia al Motagua, nuevo legionario y hondureño deportado es fichado por club

Estos son los fichajes y rumores que se han dado en las últimas horas en el mercado hondureño.
Mediante su cuenta oficial de Instagram, el centrocampista hondureño Deiby Flores se despidió oficialmente del Toronto FC de Canadá, equipo de la MLS.
Jessé Antonio Moncada, volante que en su momento formó parte del Motagua, fue anunciado como fichaje del Arsenal SAO de la Liga de Ascenso.
Deybi Flores fue presentado como nuevo jugador del Al-Najma de la Primera División de Arabia Saudita, será compañero de Rommell Quioto.
Julián Martínez, ex Olancho de Liga Nacional, fichó por el Pirata FC de la Liga de Ascenso.
Kevin Álvarez se unió al Leones HT6 de la Liga de Ascenso tras desvincularse del Génesis PN.
El Genesis Policía Nacional FC oficializó el fichaje del colombiano Juan Sebastián Riascos, de 23 años, quien jugó para un equipo de Colombia y dos argentinos. Su último equipo fue el Club Deportivo Muñiz de Argentina.
Said Canales: Es un joven delantero hondureño y estampó su firma con los colores del Motagua tras olvidarse de Olimpia. Es goleador en categorías menores de la Selección de Honduras.
El experimentado defensor hondureño Juan Pablo Montes no encontró club para el Apertura 2025 luego de su salida del Olimpia.
Emerson Colindres es un joven futbolista, llegó a su natal Honduras tras ser capturado el pasado 4 de junio en Ohio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos
Emerson Colindres; Pese a todo lo malo, la vida le dio una segunda oportunidad para poder cumplir su sueños futbolísticos. El joven ahora sigue su carrera deportiva con el AFFI Academia de Choluteca, equipo que juega en la segunda división de Liga Nacional.
Génesis FC anuncia fichaje de Gabriel Araújo, el brasileño que jugó y ganó seis títulos en Olimpia.
El volante hondureño Rigoberto Rivas volvió a los entrenamientos del Kocaelispor de Tuquía dejando atrás su lesión. No se descarta que el catracho salga del equipo ya que clubes de Túnez lo pretenden.
El futbolista hondureño Andy Najar ha renovado con Nashville Soccer Club de la MLS por un año. La cláusula de renovación automática en el contrato del hondureño ha sido activada tras cumplir con el objetivo de titularidades en la Major League Soccer.
El Arsenal SAO de la Liga de Ascenso anunció el fichaje del jugador hondureño Jorge Guardado.
Rubilio Castillo mencionó que, además de estar cerca del Motagua, tuvo ofertas del fútbol extranjero. No obstante, decidió quedarse en el balompié catracho y fichó por Marathón.
El portero hondureño Enrique Facussé se convierte en nuevo legionario ya que jugará con el Westchester SC, club que compite en la United Soccer League (USL) de Estados Unidos.
Facussé llegó al Westchester SC en calidad de préstamo por parte del Motagua, dueño de su ficha, según confirmó la propia institución de la USL.
Génesis PN anunció el fichaje del colombiano Kevin Salazar de 27 años de edad, su club anterior fue Boyaca Chico de Primera División en Colombia.
Eduardo Espinel, DT del Olimpia, se pronunció tras rumores de una posible salida en Olimpia de Jorge Álvarez: "Lo que pase se verá", señaló.