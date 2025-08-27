Haití mete miedo: Su convocatoria para enfrentar a Honduras por las eliminatorias

Haití.

La Selección Nacional de Haití, primer rival de Honduras en la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, hizo oficial este miércoles su convocatoria para los dos juegos de la fecha FIFA que disputará este mes de septiembre. El estratega de los caribeños es el francés Sébastien Migné y tomó la decisión de convocar a un total de 24 jugadores para los juegos que disputarán ante Honduras y Costa Rica respectivamente.

En la nómina es para destacar que todos los jugadores convocados militan en el exterior y no en la liga de su país, por lo que es un rival de peligro tanto para hondureños y costarricenses en este tramo final de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México. Dentro del listado cinco futbolistas forman parte de la Liga de Francia, además de Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Lituania, Suiza, Ecuador, Estados Unidos, entre otros. Jean Ricner Bellegarde, centrocampista del Wolverhampton en la Premier League de Inglaterra, Keeto Thermoncy, defensa de los Young Boys de Suiza, Yassin Fortuné, delantero del FC Vizela en la segunda división de Portugal, son las caras nuevas que presenta el conjunto haitiano. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. A eso se le añade que cuenta con jugadores experimentados de la talla de Johny Placide, quien en su portero titular y él milita en el Bastia de la segunda división del fútbol francés. También fue convocado Fabrice Picault, más conocido como Fafà Picault, delantero que es compañero del hondureño David Ruiz en el Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos.



Calendario de Haití

El partido entre la selección de Haití y la de Honduras se disputará el próximo viernes 5 de septiembre en el estadio Ergilio Hato en Willemstad, Curazao. El encuentro comenzará a las 6 de la tarde, horario hondureño. Cabe reseñar que Haití no puede utilizar su mítico estadio, el Silvio Cator, por los problemas sociopolíticos que afronta el país caribeño en estos tiempos y FIFA ha decidido sacar esos juegos de tierras haitianas. Posteriormente, los haitianos visitarán a su similar de Costa Rica por la jornada 2 y este enfrentamiento será el martes 9 de septiembre en el estadio Nacional de San José a las 8:00PM. Haití se ilusiona con volver a un mundial de fútbol adulto ya que su única participación en dicho certamen fue en la Copa del Mundo de Alemania 1974.

CONVOCATORIA DE HAITÍ