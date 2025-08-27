  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos

Fiesta del Olimpia en el Nacional, tristeza y decepción en Xelajú y lo que pasó tras pase a cuartos de final de Copa Centroamericana.

Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
1 de 21

El Olimpia amargó al Xelajú en la Copa Centroamericana y selló su boleto a los cuartos de final como líder. Estas son las mejores imágenes que dejó la goleada 3-0 de los Albos.

 Fotos OPSA: Marvin Salgado | Alex Pérez.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
2 de 21

Este fue el 11 titular del Olimpia ante Xelajú: 1- Édrick Menjívar; 15- Kevin Güity, 2- Emanuel Hernández, 3- Facundo Queiróz, 5- Elison Rivas; 20- Jamir Maldonado, 8- Edwin Rodríguez, 23- Jorge Álvarez, 7- José Mario Pinto; 27- Jerry Bengtson y 9- Jorge Benguché.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
3 de 21

Los Albos y chapines comenzaron con un gran juego dinámico. Ambos equipos estaban proponiendo su juego en el primer tiempo.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
4 de 21

Ya para la media hora, el Xelajú comenzó a encerrar a Olimpia y perdonó las que tuvo, sin embargo, el cuadro local no se contuvo y se vino la ráfaga de goles en menos de seis minutos.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
5 de 21

El primero llegó en el minuto 33. Un descomunal golazo de zurda de Elison Rivas que abrió el marcador en el Nacional.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
6 de 21

Rivas vio mal posicionado al arquero y se atrevió con un disparo de larga distancia para colocar el 1-0. Así lo festejaba tras el golazo.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
7 de 21

El arquero terminó ingresando en su propia puerta en un intento por detener el riflazo de Rivas.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
8 de 21

La cosa no paró ahí, y dos minutos más tarde, Jerry Bengtson aprovechó un error del arquero que dejó botando la pelota y anotó de cabeza el 2-0.

Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
9 de 21

La fiesta en el Nacional continuaba y el capitán de los Albos no se podía quedar sin marcar su tanto ante el Xelajú.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
10 de 21

Olimpia aprovechó su momento y en el minuto 47, Edwin Rodríguez centró desde la derecha y Jorge Benguché cerró con un certero cabezazo para colocar el 3-0 antes del descanso.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
11 de 21

Los jugadores del Xelajú salieron cabizbajos, no fue para menos, en solo un tiempo recibieron más goles que en las jornadas anteriores en Copa Centroamericana.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
12 de 21

Los chapines llegaban como líderes invictos con 9 puntos, pero los Albos terminaron acabando con su buena racha.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
13 de 21

La decepción del Xelajú tras el 3-0 en el primer tiempo. Los chapines pasaron al segundo lugar del grupo D de la Copa Centroamericana.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
14 de 21

Ya en la segunda parte, Jorge Álvarez lo intentó con un tiro peligroso, pero ahora sí, el arquero del cuadro chapín detuvo el lanzamiento.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
15 de 21

El complemento no cambió mucho la historia. El equipo Albo tuvo varias, pero perdonó frente a la meta.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
16 de 21

El Olimpia se terminó llevando los tres puntos y cerró como líder del grupo D de la Copa Centroamericana 2025.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
17 de 21

Del lado del Xelajú, perdió su invicto y bajó al segundo lugar tras quedarse con 9 puntos.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
18 de 21

Su descontento al salir del recinto capitalino era evidente y así se marcharon tras el 3-0 en su contra.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
19 de 21

La tristeza de los jugadores del Xelajú tras la dura derrota ante los Albos, acabaron con su invicto.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
20 de 21

Benguché mostró máximo respeto ante un jugador del Xelajú y tras el final del juego lo captamos intercambiando camisetas.
Olimpia se dio un festín, decepción en Xelajú y lo que pasó tras avanzar a cuartos
21 de 21

Del otro lado de la moneda, la afición iluminó la noche con los fuegos artificiales. Una linda fiesta se vivió en el recinto capitalino tanto dentro como fuera de la cancha.
Cargar más fotos