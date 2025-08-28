DT de Levante hace petición a Honduras sobre Kervin Arriaga: “Acá podemos ayudarle”

Barcelona, España.

El Levante ha enviado varios informes médicos a la selección de fútbol de Honduras con la intención de que Kervin Arriaga, que se recupera de una lesión muscular, no sea convocado para los partidos del combinado americano de la próxima semana.

Fue el entrenador del Levante, Julián Calero, quien confirmó este viernes, en la rueda de prensa previa al partido ante el Elche de la tercera jornada del campeonato, que Arriaga no está listo para jugar al no haberse recuperado todavía de la lesión en el recto femoral de la pierna izquierda que sufrió el pasado 6 de agosto.

Por este motivo, Calero explicó que han solicitado a Honduras que Arriaga sea liberado de los partidos que la selección hondureña debe jugar ante Haití y Nicaragua el 6 y el 10 de septiembre, respectivamente.