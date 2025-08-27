Eduardo Espinel reacciona tras golear a Xelajú y deja mensaje al Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

El estratega uruguayo agradeció a sus jugadores por haber hecho un gran partido y por lograr el liderato del grupo. “Este partido es todo de ellos”.

El entrenador del Olimpia, Eduardo Espinel , se mostró muy feliz y orgulloso tras la goleada al Xelajú en el cierre del grupo de la Copa Centroamericana.

Además, fue concreto al decir que a pesar del buen fútbol del equipo se sabe que habrán momentos grises en la temporada y que hay que estar listos. “No todo es color de rosa”.

¿Qué puede destacar de este triunfo?

Por supuesto que estoy feliz con el objetivo de pasar la serie, feliz por haber terminado primero y feliz con el trabajo que hicieron los jugadores dentro del campo. Queríamos tomar la responsabilidad del partido y los jugadores demostraron desde el primer minuto este equipo no se conformaba con el empate sino con el triunfo.

¿Este es el Olimpia que imaginaba?

Sí, uno siempre sueña con el pasaje de lo que fue hoy el equipo. El primer tiempo fue espectacular, pero siempre buscamos la perfección, aunque es difícil hacerlo. Ya mañana hay que seguir trabajando y mejorando para sostener esta energía que no es fácil en cada partido. Y como todo entrenador estoy orgulloso de cómo jugaron hoy los muchachos.

Vimos gente llorando hoy de emoción ¿Por qué no mantener siempre esta intensidad para darle esta alegría a la gente?

Qué bueno que se emocione la gente que haya esa unión entre jugadores y afición. El deseo uno lo quiere, pero cambia los actores, cambian los momentos y no sé si en esas épocas se jugaba tan seguido, pero el deseo es emocionar a la gente.

Cuando uno entra al camerino no tiene nada que corregir y eso era la satisfacción que tenía uno. Esa emoción y deseo hay que sostenerlo tanto en liga como en la copa, pero tenemos que tener cuidado porque sabemos que vamos a sufrir en los próximos partidos.

¿Qué siente al ver un gol como el de Elison Rivas?

Ese gol lo merecíamos y estaba seguro que sino lo hacíamos de esa manera, ese gol iba a llegar porque estábamos trabajándolo bien. Generamos mucho fútbol y mucho acercamiento al área.

En el camerino le dije a los jugadores que lo que pasó en el primer tiempo era del pasado y que no había que jugar con el resultado.

¿Cuánta satisfacción hay de Espinel?

Nosotros como cuerpos técnicos le decimos a los jugadores que se muestren convencidos y dentro del campo ya depende de ellos. El triunfo de hoy es de ellos por lo bien que lo hicieron.

¿Ha sido un punto de inflexión para crecer?

La idea futbolista que se vio hoy es lo que a uno le gusta y el jugador del Olimpia tiene la capacidad de hacer bonito fútbol. Con este partido se ilusiona de qué se puede competir en los dos torneos, pero repito que habrán momentos difícil y no todo es color de rosa en la temporada.

Sin embargo, que cuando aparezcan estos momentos hay que estar listos y con esta misma energía.