Se conoce la verdad sobre el susto sufrido por Alfredo Larín en Honduras antes del partido

El influencer sufrió un robo un día antes del partido que disputaron los tiktokers de Honduras y El Salvador.

1 de 17

A una semana se conoció la verdad sobre el trago amargo que le tocó soportar al famoso influencer salvadoreño Alfredo Larín en la previa del partido de tiktokers de Honduras y El Salvador.
2 de 17

El pasado jueves 21 de agosto, Alfredo Larín reveló haber sido víctima de la delincuencia en San Pedro Sula en el momento de la presentación que se hizo entre tiktokers hondureños y salvadoreños.
3 de 17

La noche del jueves 21 de agosto, Larín y el resto de tiktokers salvadoreños y hondureños fueron presentados ante una gran cantidad de seguidores en lo que fue una espectacular fiesta.
4 de 17

Sin embargo y para su mala fortuna, Alfredo Larín fue víctima de la delincuencia junto a su hermano que también se encontraba en San Pedro Sula.
5 de 17

"Me acaban de sacar dos teléfonos celulares, las llaves del carro y los documentos personales de mi hermano.", denunció el tiktoker salvadoreño Alfredo Larín en sus redes sociales en una noticia condenada por miles de hondureños.
6 de 17

"Por favor solamente necesitamos la llave del carro y los documentos personales", fueron las palabras de Larín en las redes sociales lamentando lo ocurrido.
7 de 17

Para buena fortuna, Alfredo Larín y su hermano pudieron recuperar sus pertenencias y todo quedó solamente en susto.
8 de 17

"Primero queremos aclarar todo lo que realmente pasó. Les queremos aclarar que no fue ningún show, realmente pasó", indicó el salvadoreño Alfredo Larín.
9 de 17

Una semana después de lo ocurrido, ha sido Supremo el que ha revelado la verdad sobre el penoso incidente que le tocó vivir al salvadoreño Alfredo Larín.
10 de 17

"Cuando pasó esa situación yo me sentía realmente cabizbajo", señaló Supremo en una transmisión que realizó en su cuenta de Tik Tok en referencia al robo que sufrió Alfredo Larín en San Pedro Sula.
11 de 17

"Yo me sentí súper mal. A eso de las 2 de la mañana yo hablé con Larín y le dije que se habían recuperado afortunadamente los teléfonos y se pudieron recuperar los papeles y las llaves del carro", reveló Supremo en referencia a Alfredo Larín.
12 de 17

"Le sacaron de la bolsa al equipo de trabajo de Alfredo Larín, yo realmente me puse cabizbajo. Había demasiado seguridad y me preocupé. En una zona no peligrosa les sacaron los teléfonos", contó Supremo.
13 de 17
14 de 17

"Los muchachos de la seguridad y la Policía me dijeron que en redes sociales estaban vendiendo los teléfonos. Inmediatamente contactamos al que lo estaba vendiendo y nos dijo que le diéramos 1500 dólares", confesó Supremo respecto a la curiosa manera en que pudieron recuperar los móviles de Alfredo Larín.
15 de 17

Supremo señaló el regalo que le dio Alfredo Larín por haber sido clave para la recuperación de sus celulares: "Como muestra de agradecimiento me regaló un par de tenis y una camisa, es un muy buena onda".
16 de 17

"Queremos agradecerle a Supremo, no sabemos como hizo todo esto posible, logró recuperar los celulares", agradeció Alfredo Larín.
17 de 17

Alfredo Larín fue de los tiktokers salvadoreños que más recibió cariño de los hondureños.
