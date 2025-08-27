Tabla Copa Centroamericana: Olimpia se baja a Xelajú; clasificados y eliminados

¡Clasificados y eliminados! La jornada 4 de la Copa Centroamericana 2025 por parte del grupo D terminó este miércoles 27 de agosto con los juegos entre el Olimpia vs Xelajú y el Real Estelí vs Águila, por lo que ya se conocen a los que avanzan a los cuartos de final de la competencia.
El equipo de Eduardo Espinel hizo su tarea y goleó por 3-0 al cuadro chapín. Los catrachos terminaron con su invicto y le arrebataron el liderato del grupo D del torneo de Concacaf tras llegar a 10 unidades tras 4 partidos; producto de 3 triunfos y 1 empate ante el Águila de El Salvador (2-2) en la tercera fecha.
Por su parte el Xelajú, que ya estaba clasificado a la siguiente ronda, bajó al segundo lugar de la tabla de posiciones tras quedarse con 9 puntos, producto de sus primeros tres triunfos.
En la otra llave, que se jugó de manera simultánea, el Real Estelí terminó triunfando ante el Águila de El Salvador (2-0). El cuadro cuscatlico buscaba una goleada en Nicaragua y que Olimpia cayera ante los chapines, algo que pareció una misión imposible ante "El Tren del Norte".
Con estos resultados, el Estelí, actual subcampeón de la Copa Centroamericana quedó fuera de los cuartos de final tras alcanzar solo 6 unidades, producto de dos victorias quedaron en el tercer lugar; cayeron ante Olimpia y Xelajú.
Águila finaliza en el cuarto puesto con 4 puntos y en el fondo de la tabla de posiciones se encuentra el Club Deportivo Hércules sin haber sumado puntos en sus cuatro partidos.
Tabla de posiciones de Copa Centroamericana: Grupo D
-- Clasificados: Olimpia (Honduras) y Xelajú (Guatemala).
- Eliminados: Real Estelí (Nicaragua), Águila (El Salvador) y Hércules (El Salvador).
FECHAS DE CUARTOS DE FINAL
Cuartos de Final: 23 al 25 de septiembre y 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025.
Semifinales y Play-In: del 21 al 23 de octubre y del 28 al 30 de octubre de 2025
Final: 25 al 27 de noviembre y 2 al 4 de diciembre de 2025.