Tabla Copa Centroamericana: Olimpia se baja a Xelajú; clasificados y eliminados

Tegucigalpa, Honduras.

¡Clasificados y eliminados! La jornada 4 de la Copa Centroamericana 2025 por parte del grupo D terminó este miércoles 27 de agosto con los juegos entre el Olimpia vs Xelajú y el Real Estelí vs Águila, por lo que ya se conocen a los que avanzan a los cuartos de final de la competencia.

El equipo de Eduardo Espinel hizo su tarea y goleó por 3-0 al cuadro chapín. Los catrachos terminaron con su invicto y le arrebataron el liderato del grupo D del torneo de Concacaf tras llegar a 10 unidades tras 4 partidos; producto de 3 triunfos y 1 empate ante el Águila de El Salvador (2-2) en la tercera fecha.

Por su parte el Xelajú, que ya estaba clasificado a la siguiente ronda, bajó al segundo lugar de la tabla de posiciones tras quedarse con 9 puntos, producto de sus primeros tres triunfos.