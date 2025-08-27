Elison Rivas anotó el mejor gol de la Copa Centroamericana: "No lo puedo creer"

Tegucigalpa, Honduras.

Si no es golazo, no cuenta. El lateral izquierdo Elison Rivas abrió el marcador en el Estadio Chelato Uclés con un golazo en el duelo Olimpia vs Xelajú por la Copa Centroamericana 2025.

El zurdo de los merengues se gastó una obra de arte que puso de pie a todo el recinto deportivo y que se ha viralizado en las diferentes plataformas de las redes sociales.

Transcurrían los 33 minutos del primer tiempo y el juego estaba empatado sin goles, cuando Rivas se volvió literalmente golazo y desde unos 40 metros sacó un zapatazo que se fue al fondo de las redes.