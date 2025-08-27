Elison Rivas anotó el mejor gol de la Copa Centroamericana: "No lo puedo creer"

Si no es golazo, no cuenta. El lateral izquierdo Elison Rivas abrió el marcador en el Estadio Chelato Uclés con un golazo en el duelo Olimpia vs Xelajú por la Copa Centroamericana 2025.
El zurdo de los merengues se gastó una obra de arte que puso de pie a todo el recinto deportivo y que se ha viralizado en las diferentes plataformas de las redes sociales.
Transcurrían los 33 minutos del primer tiempo y el juego estaba empatado sin goles, cuando Rivas se volvió literalmente golazo y desde unos 40 metros sacó un zapatazo que se fue al fondo de las redes.
El bombazo sorprendió al portero del Xelajú ya que jamás se esperó un remate desde tremenda distancia y al final se lanzó, pero eso le sirvió para adornar el gol de otro planeta.
"No me lo puedo creer", esas fueron las palabras de muchos aficionados tras ver como el balón rompió el arco.
Posteriormente, Olimpia aumentó su ventaja en la primera parte de forma consecutiva con otros tantos que marcaron Jerry Bengtson y Jorge Benguché en los minutos 35 y 37 respectivamente.
Cabe recordar que Elison Rivas llegó para la presente temporada al cuadro merengue procedente del Olancho FC en reemplazo del brasileño Gabriel Araújo. El zurdo llevados goles en la campaña ya que en la Liga Nacional marcó una diana.