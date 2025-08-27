  1. Inicio
Locura por Olimpia, la esposa de Jorge y bella extranjera, ¿qué pasó con Salvador Nasralla?

Las imágenes del ambientazo en el estadio Nacional de Tegucigalpa por el Olimpia vs Xelajú correspondiente a la Copa Centroamericana.

  • 27 de agosto de 2025 a las 19:56 -
  • German Alvarado
El ambientazo en Tegucigalpa previo al inicio del duelo Olimpia vs Xelajú por el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025.

 Fotos Alex Pérez.
La Ultra Fiel, barra oficial del Olimpia, llegó desde muy temprano y puso la fiesta en los alrededores del estadio Nacional Chelato Uclés.

La barra del Olimpia montó una verdadera fiesta deportiva.

La barra del Olimpia se hizo sentir desde la previa en las calles de Tegucigalpa.

Un barrista del Olimpia mostrando su pasión por el club de sus amores.

Aficionados del Xelajú no se quedaron atrás y realizaron el viaje a Tegucigalpa procedente de Tegucigalpa.

Los aficionados del Xelajú viajaron más de 15 horas para disfrutar del partido de su equipo ante Olimpia.

El Xelajú no quedó solo ya que sus aficionados hicieron el gran sacrificio de viajar a Tegucigalpa.

Muñeca: La linda chica del exterior que enamoró en el sector de silla. Ella llegó con la camiseta del Xelajú.

Lindas chicas chapinas posando para el lente de Diario LA PRENSA.

Aficionados del Xelajú desde el sector de palco del estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Gigantesca barra de la barra del Olimpia en el sector de sol con la frase: "El único gigante. La Gloria es nuestra desde 1912".

Dos lindas aficionadas del Olimpia al momento de llegar al estadio Nacional.
La chica de blanco es la esposa del volante Jorge Álvarez del Olimpia, ella llegó con una amiga y se instalaron en el sector de silla.
Una linda dama desde el sector de palco bien identificada con la camiseta del Olimpia.
Salvador Nasralla, candidato a la presidencia de Honduras, sorprendió tras llegar al estadio Nacional y se tomó el tiempo de platicar por unos minutos con aficionados del Xelajú que se aprestaban a ingresar al recinto deportivo.
La mascota del Olimpia en el sector de silla recibió cariño por los aficionados del cuadro merengue.

Una linda chica del Olimpia junto a su padre.

Otra bella dama que posó para el lente de Diario LA PRENSA.

Otra de las lindas chicas que pudimos captar en el sector de silla del estadio Nacional.
Otra de las lindas chicas del Olimpia que fue captada en el sector de silla.
