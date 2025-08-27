Olimpia vs Xelajú: así se vivió el triunfo en Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.

¡Líderes invictos! El Olimpia de Eduardo Espinel no cree en nadie y con una rafaga de goles en el primer tiempo, los Albos golearon por 3-0 al Xelajú en el Estadio Nacional para sellar su pase a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, en el cierre de la fase de grupos.

Detalles del Olimpia vs Xelajú

FINAL DEL PARTIDO: Olimpia 3-0 Xelajú

MINUTO 90+1 -- Tiro libre para los visitantes. Cardenas remata y pega en la barrera.

MINUTO 90 -- SE AGREGAN TRES MINUTOS

MINUTO 72 -- CAMBIOS EN OLIMPIA Ingresan: Agustín Mulet (Debuta) y Yustin Arboleda. Salen: Jamir Maldonado y Jerry Bengtson.

MINUTO 69 -- OLIMPIA PERDONA. Pinto saca un remate cruzado que se va alejado de la meta visitante.

MINUTO 65 -- Menjívar evita el gol de los chapines. Gran centro desde la izquierda, el arquero la toca con la mano y en el rechace la defensa del Albo impide que encajen el descuento.

MINUTO 60 -- Jorge Álvarez realiza un tiro de libre peligroso y Rubén Silva evita el golazo.

MINUTO 57 -- Las cosas no le salen a Xelajú y Olimpia cuida su resultado. De momento, pasan como líderes de su grupo con 10 unidades.

MINUTO 49 -- Édrick Menjívar recibe falta y el juez señala infracción de Jesús López.

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO EN EL NACIONAL

¡AL DESCANSO! El Olimpia está acabando con el invicto del Xelajú y le está recetando goleada en Copa Centroamericana.

MINUTO 45 -- SE AGREGAN TRES MINUTOS

MINUTO 43 -- Los Albos comienzan a dominar en busca del cuarto gol.

MINUTO 37 -- ¡GOOOOOOOOOOOL DE OLIMPIA! Edwin Rodríguez centra desde la banda derecha y Jorge Benguché llega a conectar para el 3-0.

MINUTO 35 -- ¡GOOOOOOOOOOOL DE OLIMPIA! Jerry Bengtson aprovecha error del arquero que dejó botando la pelota y liquida con la cabeza.

MINUTO 33 -- ¡GOOOOOOOOOOOL DE OLIMPIA! Elison Rivas se atreve con un disparo de larga distancia y con un golazo, los Albos ya lo ganan ante Xelajú.

MINUTO 27 -- Romario Da Silva amenaza con peligroso centro, pero Yilton Díaz no pudo conectarlo.

MINUTO 24 -- Gran centro de Olimpia tras tiro de esquina y se acerca. Emanuel Hernández no llega a tiempo para cerrar. Los Albos no se quedan de brazos cruzados.

MINUTO 22 -- Romario Da Silva controla y decide remata frente al marco albo y se va desviado. Xelajú se acerca más a la meta.

MINUTO 20 -- SE SALVA OLIMPIAAAAA. Antonio López centra desde la banda izquierda, el balón queda rebotando en el corazón del área, pero nadie pudo cerrar y Menjívar se termina adueñando de él.

MINUTO 15 -- Dinámico inicio del partido; ambos equipos proponen en el ataque.

MINUTO 11 -- Edwin Rodríguez se atreve con un remate de media distancia y pasa desviado de la meta de Xelajú​​​​​​.

MINUTO 8 -- Derrikson Quiróz de volea la intenta sobre la media luna, pero encuentra a Édrick Menjívar bien posicionado.

MINUTO 6 -- El Olimpia no se queda atrás y empieza a armarse para el ataque ante el cuadro chapin.

MINUTO 3 -- Xelajú da el primer aviso en la meta del conjunto Albo, pero no llega a generar peligro.

¡COMENZO EL PARTIDO! El Olimpia se juega todo ante Xelajú en busca del pase a cuartos en Copa Centroamericana.

EL 11 TITULAR DE XELAJÚ: 1- Rubén Silva, 13- Widvin Tebalán, 4- Manuel Romero, 5- Gerardo Gordillo, 12- Derrikson Quiróz; 23- Raúl Calderón, 52- Jorge Aparicio, 7- Yilton Díaz, 10- Antonio López; 99- Romario Da Silva y 9- Pedro Báez.

ESTA ES LA BANCA DE OLIMPIA: Andrés Salazar, José García, 12- Maynor Arzú, 14- Marcos Montiel, 19- Yustin Arboleda, 30- Edwin Solani, 31- Carlos Sánchez, 32- AGUSTÍN MULET, 33- Michaell Chirinos, 34- Kevin López, 44- Edwin Lobo y 70- Dereck Moncada.

EL 11 TITULAR DE OLIMPIA: 1- Édrick Menjívar; 15- Kevin Güity, 2- Emanuel Hernández, 3- Facundo Queiróz, 5- Elison Rivas; 20- Jamir Maldonado, 8- Edwin Rodríguez, 23- Jorge Álvarez, 7- José Mario Pinto; 27- Jerry Bengtson y 9- Jorge Benguché.

¡Xelajú no estará solo! Los aficionados chapines ya se encuentran en el Nacional para apoyar a su equipo.

Olimpia solo necesita de un empate para avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Gran ambiente se vive en las afueras del Estadio Nacional a minutos del juego.

El cotejo entre el Olimpia vs Xelajú por la jornada 4 de la Copa Centroamericana 2025 se jugará este miércoles en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y la acción comenzará a partir de las 8:00 PM. Este juego será transmitido solo por la plataforma de streaming, Disney+.

