Marathón anuncia cambio de horario para el clásico ante Olimpia

Mediante sus diferentes plataformas en las redes sociales, el conjunto verdolaga notificó que el duelo ante los albos a realizarse este sábado 30 de agosto ya no será a las 5:15 de la tarde tal y como estaba programado por la Liga Nacional de Honduras .

El Club Deportivo Marathón sorprendió este miércoles en horas del mediodía tras anunciar que el clásico nacional que sostendrá ante Olimpia sufrió una modificación en su horario.

Ahora, el clásico nacional del fútbol hondureño comenzará 45 minutos más tarde, es decir, se estableció que el pitazo inicial del enfrentamiento deportivo entre el monstruo y el león será a las 6 de la tarde en una decisión que no ha sido explicada.

El partido se estará realizando para sorpresa de muchos en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula y las barras de ambas instituciones podrán ingresar sin ningún problema al recinto deportivo.

Se trata de un enfrentamiento clave no solo por la histórica rivalidad, sino porque está en juego el liderato del torneo: Olimpia llega como líder e invicto con 14 puntos, mientras que Marathón está al acecho ya que es segundo en la clasificación con 11 unidades, por lo que de ganar, los verdes estarán siendo los nuevos líderes del campeonato.

Además de estar en disputa la rivalidad y el tema del liderato, el partido tiene como atractivo el hecho de que Pablo Lavallén, DT del monstruo verde, se enfrentará ante un conjunto olimpista al que dirigió en 2022 y en donde llegó hasta la etapa de semifinales.

Cabe resaltar que verdolagas y albos, como el resto de equipos de la Liga, no podrán utilizar este fin de semana a los jugadores que Reinaldo Rueda convoque a la selección Nacional de Honduras para encarar los duelos de la eliminatorias que sostendrán ante Haití y Nicaragua el próximo 5 y 9 de septiembre respectivamente.

El seleccionador de la H y la Federación solicitaron que los futbolistas llamados a la Bicolor se concentren para tenerlos a su disposición y así preparar los juegos de la fase final.