Con golazos de Vega, Marathón golea a Platense y está a un paso de la final

San Pedro Sula, Honduras.

El gol no tardó en caer. Al 20', José Aguilera remató de distancia y Nicolás Messiniti, de espalda al arco, definió de tacón en el área para clavar el 1-0. Fue su gol 16 en el torneo, una joya de astucia que desató la fiesta en las tribunas.

Desde el arranque, Marathón presionó alto y generó peligro constante. Platense resistió, pero en el minuto 13' llegó el primer aviso: un bombazo de larga distancia que Juárez repele con una atajada espectacular, ganándose la ovación de la afición verdolaga.

El Marathón rugió en el estadio Olímpico y aprovechó su localía para vencer 3-0 a Platense en la tercera jornada de la triangular final de la Liga Nacional. Pablo Lavallén, director técnico del monstruo verde, debutó al tercer portero Humberto Juárez ante las lesiones de sus dos principales guardametas, y el joven respondió con solvencia. El equipo sampedrano dominó de principio a fin, imponiendo su poderío ofensivo con tres golazos que lo dejan a un empate de la gran final.

Platense no se rindió y respondió con garra. Al 31', Carlos Pérez se sacudió marcas en un jugadón individual y sacó un remate potente que besó el palo derecho, haciendo suspirar a los visitantes. Marathón sintió la presión, pero Juárez mantuvo la portería en cero.

La más clara del primer tiempo la erró Messiniti al 35'. Tras un error en la salida de Jesús Mena, el argentino eludió a Juan Orobio y quedó solo ante el arco vacío, pero mandó la pelota por arriba en una falla imperdonable que recordó lo impredecible del fútbol.

Justo en el 45+1', Alexy Vega firmó el golazo del partido y quizás del torneo. Al ver adelantado a Orobio, disparó casi de media cancha y la clavó en el ángulo. El 2-0 fue un misil imparable que selló la superioridad verdolaga antes del descanso.

En el complemento, Raúl Cáceres movió el banquillo de Platense y casi logra el descuento. Aldo Fajardo, fresco ingreso, probó de lejos al 46' con un bombazo que Humberto Juárez desvió al córner. Un minuto después, otra aproximación del mismo Fajardo generó zozobra, pero el debutante portero se agigantó.

El monstruo verdolaga no cedió y Messiniti siguió inquietando. Al 55', soltó un brutal zapatazo que Orobio mandó a la esquina con una volada felina, frustrando el tercero que el argentino tanto buscaba.

La goleada se redondeó al 61' con otra obra maestra de Alexy Vega. El zurdo mágico se perfiló en la entrada del área y la clavó al ángulo derecho con su pierna hábil, firmando un doblete espectacular. El 3-0 desató la euforia en el Olímpico y dejó a Marathon soñando con la clasificación a la final.