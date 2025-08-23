Barcelona remonta al Levante con un autogol en el tiempo de descuento por la Liga Española

Valencia, España.

El Barcelona sudó para remontar a un aguerrido Levante que logró adelantarse en la primera parte con los goles de Iván Romero y José Luis Morales, pero Pedri González y Ferran Torres empataron el partido en el inicio de la segunda parte y en el minuto 91 Unai Elgezabal marcó en propia meta al intentar rechazar un centro peligroso de Lamine Yamal. El campeón de Primera y el campeón de Segunda se cruzaron este sábado en la capital del Turia con pocos cambios, pero significativos, en su segundo once de la temporada. El Levante, con tan solo uno: la entrada del comandante José Luis Morales. El Barcelona, con dos: Marc Casadó y Marcus Rashford.

Casadó ocupó la posición de mediocentro para suplir a Frenkie de Jong, que acaba de ser padre, y el ex del Manchester United se estrenó de inicio después de jugar 21 minutos en Son Moix. “El fútbol vuelve a casa”, sonó en la previa en un estadio a reventar y con un gran ambiente. Y volvió con un partido vibrante. El Barcelona monopolizó el balón y en los primeros compases Lamine Yamal ya dejó destellos de su calidad. Sin embargo, quien tuvo la primera fue Rashford antes del minuto cinco. En cada intento, el delantero se deshacía a su paso de todas las camisetas azulgranas por la banda izquierda, pero Pablo Campos tapó su tiro.

Mientras, el plan del Levante de Julián Calero era claro: balones largos a la espalda de la defensa y a correr. Morales e Iván Romero estaban preparados arriba para salir a la contra sin pensarlo. En el minuto ocho, un gol de Morales no subió al marcador por fuera de juego, pero minutos después el Levante tejió una grandísima jugada con un inmenso Manu Sánchez. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. En el minuto 15, Sánchez cortó el paso a Lamine Yamal, recuperó el balón y corrió la banda. El levantinista colgó el balón al área, Morales prolongó el balón para Iván Romero y no falló. El delantero recortó y marcó el 1-0 en un estadio que enloqueció. Tras el gol, el Barça volvió a la carga. Pero fue incapaz de empatar. El Levante, con una línea de cinco bien plantada, se sentía cómodo defendiendo. El equipo de Hansi Flick lo intentó con balones interiores y disparos desde fuera del área. Pero nada. Pablo Campos atrapó con facilidad todas las intentonas del equipo catalán, menos un tiro de Ferran que se estampó en el larguero en los últimos minutos.

Pero el Levante también tuvo su oportunidad tras una falta lejana que Dela cabeceó y se marchó rozando la madera. Hernández Hernández añadió tres minutos y el Levante no los pudo aprovechar mejor. Una falta lateral a favor del Barcelona acabó en penalti para los locales. El Levante salió a la contra tras la falta de su rival y el remate de Morales tocó en la mano de Balde. Tras la revisión del VAR, el Comandante marcó el 2-0 desde los once metros en la última jugada (m.45+7). Tras el descanso, Flick dio entrada a Gavi y Dani Olmo por Casadó y Rashford. Poco le duró la alegría al recién ascendido. El equipo de Hansi Flick despertó y pronto logró poner el empate. En el 49, Pedri recortó distancias con un tiro imparable desde fuera del área tras un córner ensayado y tres minutos después Ferran marcó el 2-2 asistido por Raphinha desde el saque de esquina.

Al Levante se le notaba cada vez más el cansancio y cada vez le costaba más contener a su rival, que se quedó cerca de remontar con una llegada por sorpresa de Eric, cuyo cabezazo atrapó Campos. En busca de frescura, Calero dio entrada a Carlos Álvarez, uno de los grandes nombres del ascenso. A partir del minuto 70 comenzó el asedio del Barcelona, pero el equipo culé se topó con un seguro Pablo Campos que se elevó para detener un cabezazo de Ferran y la defensa achicó como pudo todos los centros al área. El Levante aguantó con garra, pero cayó en el tiempo añadido de la forma más cruel, con un gol en propia meta. Elgezabal marcó el gol de la remontada del rival al intentar rechazar un centro de Lamine Yamal con el que vieron esfumarse un punto que habría sido de oro.

