Tabla de posiciones Liga Española tras triunfo agónico del Barcelona y tropiezo del Atlético

El FC Barcelona se mantuvo líder de LaLiga Española al encadenar una nueva victoria culminando este sábado sobre la bocina una remontada ante el Levante (3-2), recién ascendido, en el estadio Ciutat de Valencia, en la segunda jornada del campeonato español.
Los tantos de Pedri González (49), de Ferran Torres (52) y el de propia puerta de Unai Elgezabal (90+1) salvaron al Barça después de una primera parte que se le puso en contra con los goles de Iván Romero (15) y José Luis Morales (45+7 de penal).
El conjunto valenciano intentó dar la campanada al tiempo que Hansi Flick probó al brasileño Raphinha como mediapunta para dejar la banda izquierda al inglés Marcus Rashford.
El Barça persiguió el triunfo hasta el último instante ante un férreo rival que se lo negaba, pero el vigente campeón se topó con la suerte. Un centro botado de Lamine Yamal desde la derecha fue desviado por Elgezabal (90+1), pero el esférico se coló por la mismísima escuadra.
Un jarro de agua fría para un Levante peleón, que cayó ante el ímpetu del Barcelona, que duerme líder, con seis puntos en dos jornadas.
Tropezón del Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid volvió a pinchar en la segunda jornada de LaLiga, al no pasar del empate 1-1 ante el Elche, recién ascendido a la primera categoría, este sábado en el Metropolitano de la capital española.
La entidad rojiblanca, que perdió por 2-1 ante el Espanyol en el debut liguero, sigue sin carburar, pese a haber hecho siete fichajes en el mercado de inicio de curso, y se sitúa con un punto en la 13ª posición de la tabla de manera provisional.
Los pupilos de Diego Simeone empezaron fuerte gracias al tanto del noruego Alexander Sorloth en el minuto 6 de juego tras un desmarque del atacante, que no encontró dificultades para sobrepasar al guardameta argentino Matías Dituro.
La escuadra rojiblanca, animada por la ventaja, apretó en la zona rival, pero Rafa Mir enmudeció en el 15 a los aficionados colchoneros, poniendo el 1-1. Germán Valera envió el esférico en diagonal a la carrera de Álvaro Rodríguez, que el uruguayo controló y, después, asistió al delantero murciano, quien cruzó el balón para poner tablas en el marcador.