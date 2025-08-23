Tabla de posiciones Liga Española tras triunfo agónico del Barcelona y tropiezo del Atlético

El FC Barcelona se mantuvo líder de LaLiga Española al encadenar una nueva victoria culminando este sábado sobre la bocina una remontada ante el Levante (3-2), recién ascendido, en el estadio Ciutat de Valencia, en la segunda jornada del campeonato español.

Los tantos de Pedri González (49), de Ferran Torres (52) y el de propia puerta de Unai Elgezabal (90+1) salvaron al Barça después de una primera parte que se le puso en contra con los goles de Iván Romero (15) y José Luis Morales (45+7 de penal).

El conjunto valenciano intentó dar la campanada al tiempo que Hansi Flick probó al brasileño Raphinha como mediapunta para dejar la banda izquierda al inglés Marcus Rashford.

El Barça persiguió el triunfo hasta el último instante ante un férreo rival que se lo negaba, pero el vigente campeón se topó con la suerte. Un centro botado de Lamine Yamal desde la derecha fue desviado por Elgezabal (90+1), pero el esférico se coló por la mismísima escuadra.

Un jarro de agua fría para un Levante peleón, que cayó ante el ímpetu del Barcelona, que duerme líder, con seis puntos en dos jornadas.