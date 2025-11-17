Hernán Medford analiza el Costa Rica-Honduras y lanza: "Sería un fracaso"

San José, Costa Rica.

Hernán Medford director técnico costarricense, atendió a diversos medios de comunicación en la previa del encuentro, en el que expresó, "Es un clásico devaluado, un poco después de lo que pasó en los partidos donde los costarricenses esperábamos ganar, los hondureños también, y hoy estamos peligrando los dos de quedar fuera de un Mundial".

Costa Rica recibe a la "H" en el estadio Nacional de San José este martes 18 de noviembre a las 7:00 PM en la última jornada de la eliminatoria mundialista, simultáneamente se estará jugando en el inmueble Ergilio Hato en Curazao, el Haití contra Nicaragua .

Cada vez falta menos para una nueva edición del clásico centroamericano entre Costa Rica y Honduras, quienes se disputarán junto a Haití el boleto para ir directamente a la Copa del mundo United 2026. A pesar que es el conjunto caribeño quien tomó favoritismo para lograr el pase al mundial, los ticos y los catrachos, buscarán el milagro de los nicaragüenses para lograr la hazaña.

El "Pelícano" mostró su descontento al ver a ambas selecciones usando la calculadora para poder clasificar a la Copa del Mundo, "No es normal, sería un fracaso total. No ha terminado, falta el último partido. Veo que Honduras tiene más posibilidades que Costa Rica. Costa Rica depende de otros resultados, entonces no puede ser que hayamos llegado a estas instancias: a un partido de estar fuera de un Mundial. Una eliminatoria que pensábamos más sencilla, ahora que no están las tres selecciones grandes del área, vean cómo se nos complicó".

"El clásico no se lo quita nadie, pero sí es un clásico que decepciona. Las dos selecciones no han rendido lo que deben. Y si cualquiera de los dos llega al Mundial, tampoco se puede esperar mucho", añadió Medford sobre la posibilidad de que Honduras o Costa Rica pueda lograr la clasificación a la Copa del mundo.

Ante la eliminatoria que realizó la selección tica bajo el mando de Miguel Herrera, Hernán fue claro, "Culpables también los jugadores, eso hay que aclararlo, el futbolista también tiene responsabilidades, la dirigencia igual. Al Piojo lo obligaron a rodearse de costarricenses que lo aconsejaron mal, no es lo mismo estar en México. Este no es el tema, si es buen o mal DT, sino que no se adaptó al ambiente, por eso estamos a un partido de quedar fuera del Mundial. Honduras está igual, pero Costa Rica está más cerca de no ir".

"Cuando volvamos a las raíces, que es lo que nos da cosas buenas, vamos a mejorar. No vamos a obviar que hay extranjeros que han venido a hacer bien las cosas, sí. Como en Honduras también, con un extranjero se han hecho bien las cosas. Pero no siempre hay que pensar en ellos; hay que darle prioridad a los de nuestra área, que sabemos y conocemos esta región. A veces no es ser bueno o malo, si no conocés el área, te pasa factura", atizó Medford y su mensaje para las federaciones de fútbol.

Sobre el proceso de Reinaldo Rueda con la H, también fue muy duro con su crítica, "Me decepcionó. Me decepcionó porque hoy Honduras estaría clasificada. Era nada más ir a ganar a Nicaragua, todavía estaba más fácil que para nosotros. Entonces, claro que decepciona. Pero hoy Honduras todavía tiene un chance, puede lograrlo. La verdad, las dos selecciones han decepcionado".

Para finalizar, Hernán Medford dio su favorito para ganar este encuentro, "Veo un partido que los dos están desesperados y que deben ganar, dependerá de los futbolistas y estrategias. Se espera un juego con pocos goles, los dos quieren ganar y quizá capaz termina empatando el partido, Costa Rica por la localía puede ser favorito, pero por la decepción que traen ambas selecciones podría decir que mejor esperemos que jueguen. Estas dos selecciones, las mejores de Centroamérica, nos decepcionaron. La parte de Honduras va más allá, porque si le ganaban a Nicaragua ya nosotros estaríamos fuera y ustedes celebrando".