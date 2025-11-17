Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras

Honduras y Costa Rica se enfrentarán en un duelo decisivo rumbo al Mundial 2026. La emoción está al máximo mientras ambas selecciones se preparan para el choque clave de la eliminatoria.
Durante los 15 minutos de entrenamiento abierto a la prensa, los jugadores demostraron coordinación, alegría y disposición para el compromiso que se aproxima.
La Selección de Costa Rica cerró su preparación para enfrentar a Honduras en un ambiente lleno de camaradería y risas, dejando atrás la tensión de las eliminatorias.
Los seleccionados ticos mostraron confianza y tranquilidad. Cada movimiento reflejaba seguridad y concentración en la cancha.
Honduras visitará Costa Rica el martes 18 de noviembre. El partido se jugará en el Estadio Nacional y promete ser emocionante hasta el final.
El encuentro dará inicio a las 7:00 pm, hora de Honduras. Aficionados de ambos países esperan un duelo vibrante en el terreno de juego.
Costa Rica ajusta los últimos detalles antes de enfrentar a la Bicolor.
Honduras, Costa Rica y Haití luchan por un boleto directo al Mundial. La clasificación está al rojo vivo y cada punto es vital.
Los costarricenses mostraron alegría y buena actitud. A pesar de la presión, los jugadores se mantienen motivados y positivos.
Keylor Navas fue el último en salir a la cancha, mostrando su liderazgo y un look renovado que captó la atención de todos los presentes.
Kendall Waston también se ejercitó con normalidad. El defensor tico demuestra estar listo para liderar la defensa nacional.
Con la ausencia de Carlos Mora y Alonso Martínez por lesión, Miguel Herrera aprovechó para consolidar un grupo fuerte y concentrado en la cancha.
Joel Campbell, Kendall Waston y Francisco Calvo guiaron a los más jóvenes del grupo, demostrando unidad y buena química dentro del equipo.
Francisco Calvo sorprendió a los presentes con su cabello pintado, mostrando que incluso en la presión de las eliminatorias, el buen ánimo no se pierde.
El periodista Carlos Castellanos estuvo presente en la práctica. Documentó la preparación de la Selección tica de cerca.
Costa Rica enfrenta un panorama complicado en la eliminatoria. Sin embargo, el equipo mostró calma y confianza en su entrenamiento.
La jornada cerró con la expectativa de la conferencia de prensa, donde Herrera y un futbolista hablarán directamente con los medios antes del partido crucial.