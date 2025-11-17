  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras

La Selección de Costa Rica cerró este lunes su preparación para enfrentar a Honduras en la última fecha de las eliminatorias.

Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
1 de 17

Honduras y Costa Rica se enfrentarán en un duelo decisivo rumbo al Mundial 2026. La emoción está al máximo mientras ambas selecciones se preparan para el choque clave de la eliminatoria.

 Foto: Mauricio Ayala.
Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
2 de 17

Durante los 15 minutos de entrenamiento abierto a la prensa, los jugadores demostraron coordinación, alegría y disposición para el compromiso que se aproxima.

 Foto: Mauricio Ayala.
Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
3 de 17

La Selección de Costa Rica cerró su preparación para enfrentar a Honduras en un ambiente lleno de camaradería y risas, dejando atrás la tensión de las eliminatorias.

 Foto: Mauricio Ayala.
Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
4 de 17

Los seleccionados ticos mostraron confianza y tranquilidad. Cada movimiento reflejaba seguridad y concentración en la cancha.

 Foto: Mauricio Ayala.
Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
5 de 17

Honduras visitará Costa Rica el martes 18 de noviembre. El partido se jugará en el Estadio Nacional y promete ser emocionante hasta el final.

 Foto: Mauricio Ayala.
Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
6 de 17

​​​​​​El encuentro dará inicio a las 7:00 pm, hora de Honduras. Aficionados de ambos países esperan un duelo vibrante en el terreno de juego.

 Foto: Mauricio Ayala.
Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
7 de 17

Costa Rica ajusta los últimos detalles antes de enfrentar a la Bicolor.

Foto: Mauricio Ayala.
Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
8 de 17

Honduras, Costa Rica y Haití luchan por un boleto directo al Mundial. La clasificación está al rojo vivo y cada punto es vital.

 Foto: Mauricio Ayala.
Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
9 de 17

​​​​​​Los costarricenses mostraron alegría y buena actitud. A pesar de la presión, los jugadores se mantienen motivados y positivos.

 Foto: Mauricio Ayala.
Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
10 de 17

Keylor Navas fue el último en salir a la cancha, mostrando su liderazgo y un look renovado que captó la atención de todos los presentes.

 Foto: Mauricio Ayala.
Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
11 de 17

Kendall Waston también se ejercitó con normalidad. El defensor tico demuestra estar listo para liderar la defensa nacional.

 Foto: Mauricio Ayala.
Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
12 de 17

Con la ausencia de Carlos Mora y Alonso Martínez por lesión, Miguel Herrera aprovechó para consolidar un grupo fuerte y concentrado en la cancha.

 Foto: Mauricio Ayala.
Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
13 de 17

Joel Campbell, Kendall Waston y Francisco Calvo guiaron a los más jóvenes del grupo, demostrando unidad y buena química dentro del equipo.

 Foto: Mauricio Ayala.
Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
14 de 17

Francisco Calvo sorprendió a los presentes con su cabello pintado, mostrando que incluso en la presión de las eliminatorias, el buen ánimo no se pierde.

 Foto: Mauricio Ayala.
Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
15 de 17

El periodista Carlos Castellanos estuvo presente en la práctica. Documentó la preparación de la Selección tica de cerca.

 Foto: Mauricio Ayala.
Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
16 de 17

Costa Rica enfrenta un panorama complicado en la eliminatoria. Sin embargo, el equipo mostró calma y confianza en su entrenamiento.

 Foto: Mauricio Ayala.
Liderados por Keylor: así se prepara Costa Rica para el duelo ante Honduras
17 de 17

La jornada cerró con la expectativa de la conferencia de prensa, donde Herrera y un futbolista hablarán directamente con los medios antes del partido crucial.

 Foto: Mauricio Ayala.
Cargar más fotos