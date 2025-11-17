Tigo Sports transmitirá Costa Rica vs Honduras EN VIVO Y EN EXCLUSIVA rumbo al Mundial 2026

San José, Costa Rica.

El juego eliminatorio podrá disfrutarse en exclusiva por Tigo Sports, que llevará todos los detalles con una transmisión especial. Se podrá seguir por televisión, app y web.

Llega el sexto y último juego del grupo C por la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 y el clásico centroamericano entre Costa Rica y Honduras se lleva los reflectores porque ambas selecciones buscan el boleto directo.

Este martes 18 de noviembre se desarrollará el encuentro decisivo en el estadio INS de la ciudad de San José, Costa Rica, comenzando desde las 7 de la noche el pitazo inicial. A la misma hora juegan Haití vs Nicaragua en Willemstad, Curazao.

EN VIVO Y EN EXCLUSIVA por Tigo Sports: Costa Rica vs Honduras este 18 de noviembre a las 7:00 p.m. Todo el fútbol solo en Tigo con la Mejor Señal y Mayor Cobertura.

La Bicolor llega como líder del grupo C con 8 puntos, en segundo lugar viene Haití con la misma cantidad, pero la Bicolor tiene diferencia de goles mejor +3 sobre +1, es tercero Costa Rica con 6 y Nicaragua se encuentra en la última plaza con 4.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

En caso de que Honduras y Haití ganen, la diferencia de goles será determinante al momento de definir el primer lugar. El repechaje también está en el horizonte siempre que se logre ser una de las dos mejores que ocupen el segundo lugar.

Costa Rica vs Honduras, ¡Exclusivo en Tigo Sports! Conéctate este 18 de noviembre a las 7:00 p.m. y vive las eliminatorias con la Mejor Señal y Mayor Cobertura del país. Agrega Tigo Sports en tu plan postpago por solo L26 al mes.

También se encuentra la opción de ser uno de los dos mejores segundos lugares de los tres grupos y disputar el repechaje intercontinental del próximo año buscando el sueño de ir al Mundial 2026.

Costa Rica sentirá las bajas del goleador del New York City estadounidense Alonso Martínez, quien sufrió una lesión de rodilla en el partido anterior, y del extremo del U Craiova rumano Carlos Mora, que padece una lesión muscular.

El delantero del Spartak de Moscú ruso Manfred Ugalde será la punta de lanza del equipo, mientras que la defensa la comandarán el portero del Pumas mexicano Keylor Navas y el espigado zaguero Kendall Waston.