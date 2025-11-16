¡Cristiano Ronaldo se suma al Mundial 2026 y otra regresa 28 años después!

Cristiano Ronaldo se suma: estas son las 32 selecciones clasificadas al Mundial 2026.
ANFITRIONES: Canadá, Estados Unidos y México.
ASIA: Arabia Saudita (AFC - Asia) -- Se ha vuelto una de las habituales y ya tiene su boleto aseguraado en la siguente Copa del Mundo.
Australia - Ya suman su sexta clasificación consecutiva al Mundial y lo consiguieron para el 2026 tras remontar 2-1 a Arabia Saudita en las eliminatorias de Asia.
Qatar -- Tras ser anfitrión el pasado Mundial, clasificó a este de la mano de Lopetegui.
Corea del Sur (ASIA) -- Será el Mundial número 11 para Los Tigres de Oriente en el que estarán de manera consecutiva.
Irán - Por cuarta vez consecutiva, la selección iraní logra clasificarse al Mundial. Lo lograron tras el empate a dos contra Uzbekistán el pasado 25 de marzo.
Japón - Los Samuráis Azules aseguraron su puesto en la gran cita mundialista. Japón reservó su billete a falta de tres jornadas para el final de la tercera ronda de la competición preliminar de la AFC y disputará su octavo Mundial de forma consecutiva.
Jordania - Se clasificó para su primer Mundial tras derrotar a Omán por tres goles a cero y afrontan con ilusión el sueño mundialista. Es una de las sorpresas en la lista.
Uzbekistán - Los Lobos Blancos se aseguran su plaza al Mundial por primera vez en su historia, después de ocupar una de las dos plazas de acceso que tenían en su grupo. Es otra de las novedades.
ÁFRICA // Argelia -- Es la otra de las clasificadas al Mundial 2026 y sorprendieron con su pase.
Cabo Verde - El diminuto archipiélago africano le ganó 3-0 a Esuatini el pasado lunes 13 de octubre, en la jornada final de las Eliminatorias de África, y se clasificó por primera vez en su historia para una Copa del Mundo.
Costa de Marfil -- Es otra de las que ya tienen su cupo asegurado en el Mundial 2026.
Egipto - Los Farones clasificaron al Mundial 2026 y será la cuarta presencia en la historia de las Copas del Mundo tras sus participaciones en 1934, 1990 y 2018.
Ghana - La selección de ghanesa sellaron su pasaje a la cita máxima del fútbol.
Marruecos -- Hicieron historia para África en Qatar 2022 y se han convirtieron en el primer equipo de su continente en acceder al Mundial de 2026 con una contundente clasificación.
Senegal -- Es otra de las selecciones africanas que tienen su cupo asegurado en el Mundial 2026.
Sudáfrica -- Tras ser anfitrión en 2010, regresa a la Copa del Mundo.
Túnez -- La nación norteafricana se aseguró su plaza en el Mundial de 2026.
Conmebol: Argentina -- Es la actual campeona y van en busca de un nuevo Mundial de la mano de Messi.
Brasil -- La "Canarinha" una vez dice presente en las Copas del Mundo.
Colombia -- Es otra de las selecciones de CONMEBOL clasificadas al Mundial 2026.
Ecuador -- Es otra de las sudamericanas que aseguró su boleto a la Copa del Mundo.
Paraguay -- El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro ocupan otra de las plazas.
Uruguay -- La celeste de Marcelo Bielsa hizo lo suyo y tiene su pase al Mundial.
Oceanía // Nueva Zelanda -- Es otra de las selecciones que ya clasificaron a la justa mundialista.
EUROPA // Inglaterra -- Fue la primera de la UEFA en ocupar un puesto en la Copa del Mundo 2026.
Francia -- Se suma a Inglaterra y es la nueva clasificada tras su triunfo de esta semana ante Ucrania (4-0).
Croacia es la tercera selección europea, junto a Inglaterra y Francia, con la presencia asegurada en la fase final. Los comandados por Modric son nuevos clasificados tras vencer este viernes 14 de noviembre a Islas Feroe.
Portugal -- Recibió una paliza de 9-1 a Armenia y selló su boleto al Mundial 2026. Cristiano Ronaldo no estuvo presente luego de su expulsión en la pasada jornada. El cuadro luso jugará su novena fase final de un Campeonato del Mundo, la séptima consecutiva. P
32. Noruega -- Fueron contundentes ante Italia y los vencieron por 1-4. Ha sido un logro histórico. El combinado escandinavo, que ganó todos sus partidos de la fase de clasificación, volverá a disputar este torneo veintiocho años después, la primera ocasión desde Francia 1998. Será la cuarta ocasión en la que la selección noruega forme parte del cartel de este evento.