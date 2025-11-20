Listos los cruces del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026

Zúrich, Suiza.

La FIFA realizó este jueves 20 de noviembre el sorteo para definir el destino de las seis selecciones en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México respectivamente. Seis selecciones de todo el mundo competirán en el repechaje intercontinental. De estas, solo dos obtendrán su cupo al Mundial 2026. Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam son los seis equipos que obtuvieron su clasificación a esta instancia.

Bolivia jugará contra Surinam la primera eliminatoria de la repesca del bloque internacional y en caso de victoria, se disputará frente a su similar de Irak una plaza para el Mundial de 2026, también a partido único. Cabe recordar que Surinam se metió en el último suspiro al descontar en la caída de 3-1 que sufrieron ante Guatemala, una anotación que dejó a la selección de Honduras fuera de esta instancia. Su seleccionador es el neerlandés Stanley Menzo, exportero del Ajax que jugó como internacional con Países Bajos. Bolivia aspira a tomar parte en su cuarto Mundial, después de que lo hiciera en los de 1930 en Uruguay; 1950 en Brasil y 1994, precisamente en Estados Unidos. 'La Verde' quedó en séptima posición en la fase de clasificación de Sudamérica.

LA OTRA LLAVE

El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) deparó también el cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica, cuyo vencedor se cruzará frente a la República Democrática del Congo por el otro billete para el campeonato que albergarán Estados Unidos, México y Canadá. De esta manera, Jamaica por el área de Concacaf se vio favorecida ya que en el papel se enfrentará a una Nueva Caledonia que es la más débil de todas las participantes en el repechaje rumbo a la Copa del Mundo.

Las eliminatorias entre las seis selecciones, todas a un único encuentro, se disputarán en los estadios mexicanos de Guadalajara y Monterrey del 23 al 31 de marzo.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026: