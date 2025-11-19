Increíble: Sin querer dejó a Honduras fuera del repechaje para ir al Mundial 2026 ,¿quién es?

Una desafortunada acción de un jugador de Guatemala terminó dejando sin opciones de repechaje para clasificar al Mundial a la Selección Nacional de Honduras.
Las selecciones de Honduras y Costa Rica fracasaron al quedarse sin clasificar al Mundial 2026 en una eliminatoria para el olvido al extremo de que ambas selecciones ni tan siquiera pudieron clasificar a la opción del repechaje.
La Selección de Guatemala venció 3-1 a Surinam y hasta el minuto 93 los chapines estaban ayudándole a Honduras metiendo a la Bicolor al repechaje para intentar clasificar al Mundial 2026.
Surinam pudo anotar al minuto 93, con este tanto y pese a la caída ante Guatemala, provocó que ellos clasificarán a la repesca y además ocasionó que Honduras se quedara sin poder clasificar al repechaje.
El tanto que provocó que Honduras se quedara sin opción del repechaje y como consecuencia adiós al sueño del Mundial 2026 fue un autogol que anotó un jugador de la Selección Nacional de Guatemala.
El autogol fue marcado por Nicolás Samayoa de la selección de Guatemala, eso le dio el pase al repechaje a Surinam y el adiós de la selección de Honduras.
El autogol para mala fortuna dejó a Honduras sin poder la opción del repechaje en una diana que llegó a los 93 minutos en el Guatemala vs Surinam.
¿Será consciente Nicolás Samayoa que con su autogol dejó fuera a Honduras del Mundial?, se preguntaron en las redes sociales.
¿Quién es el jugador que accidentalmente provocó que la selección de Honduras no pudiera clasificar al Mundial 2026 mediante la vía del repechaje?, Los detalles a continuación.
Nicolás Samayoa Pacheco es el nombre del futbolista guatemalteco que con su autogol en el Guatemala vs Surinam provocó que Honduras no pudiera clasificar al repechaje intercontinental .
Es parte de la selección de Guatemala desde 2018 y ha sido un constante en una de las convocatorias de la escuadra chapina.
Nicolás Samayoa juega como defensa central en el CSD Municipal de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala.
Samayoa también jugó cuatro años de fútbol universitario en la Universidad de la Costa del Golfo de Florida entre 2014 y 2017. Mientras estuvo en la universidad, Samayoa hizo 66 apariciones, anotó 6 goles y contó 4 asistencias.
El 21 de enero de 2018, Samayoa fue seleccionado en la cuarta ronda del SuperDraft de la MLS 2018 por New England Revolution. Fichó por el club el 9 de febrero de 2018.
El experimentado defensor central en su momento jugó en la Liga de Rumania.
Nicolás Samayoa Pacheco se dio el lujo de enfrentar en su momento a nada más y nada menos que Lionel Messi en un amistoso que Guatemala disputó contra la selección de Argentina.