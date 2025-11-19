Reinaldo Rueda y sus pecados capitales que dejaron a Honduras sin Mundial 2026

8. LARGAS VACACIONES: El colombiano tuvo poco compromiso con la Bicolor. Cuando la "H" quedó fuera de la Copa Oro 2025 él se quedó en Estados Unidos. Sin embargo, antes de este torneo, Honduras quedó eliminado de la Nations League ante México en noviembre de 2024 y el DT junto a su cuerpo técnico, se perdió y reapareció hasta en febrero.