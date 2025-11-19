Renunció y deja sin DT a selección de Concacaf antes de jugarse el Mundial

Las Eliminatorias de la Concacaf llegaron a su fin y este martes 18 de noviembre se conocieron a los tres clasificados de la zona. Una de las sorpresas mandó al repechaje a la favorita de su grupo.
Esa inesperada clasificación terminó por costarle la salida a uno de los entrenadores y así lo ha confirmado tras confirmarse que jugarán el repechaje para buscar el boleto al Mundial 2026.
El cierre de las eliminatorias de la Concacaf estuvo al rojo vivo y fue hasta el último momento en el que se decidieron los pases directos. Una de las sorpresas se la llevó Jamaica.
Jamaica quedó encasillado en el grupo B y ante el panorama, partía como la favorita de la mano del entrenador inglés, Steve McClaren, para quedarse con el pase directo al Mundial 2026.
Sin embargo, los "Reggae Boyz" se toparon con Curazao, selección que dio el batacazo al quitarle esa plaza a la justa mundialista.
Jamaica necesitaba de un triunfo, pero Curazao se mantuvo firme y terminó empatando 0-0, resultado que lo clasificó al Mundial y mandó a Jamaica al repechaje.
Luego de ese duro resultado que los envió a la repesca internacional, Steve McClaren, puso su renuncia a la Selección y así lo comunicó en conferencia de prensa.
"El liderazgo es un servicio, esta noche creo que lo mejor que puedo hacer es hacerme a un lado”, expresó ante los medios locales luego del amargo empate.
Asimismo, se mostró agradecido y le dejó un mensaje a los caribeños: "Lo lograrán en marzo. Gracias Jamaica, ha sido un honor, un abrazo para todos ustedes."
“Sé que alguien más tendrá éxito en el futuro, hay tanto talento y capacidad en esta isla y en la diáspora, es solo cuestión de tiempo... Espero verte en el futuro en la Copa del Mundo”, agregó.
"¡Un solo amor para todos!", finalizó Steve McClaren tras hacerse a un costado en el banquillo de la Selección de Jamaica antes de jugarse el pase al Mundial en el repechaje.
McClaren asumió el cargo en agosto de 2024 y, aunque tuvo números favorables, no ajustó para quedarse con la clasificación al Mundial 2026.
En la fase final de las Eliminatorias de la Concacaf, el estratega inglés registró tres triunfos, dos empates y una derrota, lo que lo llevaron a ubicarse en el segundo lugar.
Jamaica quedó en la segunda plaza con 11 unidades, uno por debajo de Curazao. Trinidad y Tobago terminó en el tercer puesto con 7 y Bermuda en el fondo con 1. Ahora se jugará el pase con un nuevo mandamás en el banquillo ante la salida de su DT.
En el repechaje intercontinental, las seis selecciones ( Bolivia, Nueva Caledonia, Irak, República Democrática del Congo, Jamaica y Surinam) aguardan la definición del formato para conocer sus rivales y el camino que deberán recorrer para llegar al Mundial.