Alemania arrolla a Eslovaquia y sella su clasificación al Mundial 2026

Alemania.

El gol llegó en el minuto 18, marcado de cabeza por Nick Woltemade a centro de Joshua Kimmich desde la derecha.

Alemania salió al campo como si supiera que no sólo estaba obligada a lograr la clasificación al Mundial -para lo que le hubiera bastado el empate- sino a ganar y tratar de convencer. Desde el primer minuto, se apropió de la pelota y la puso en la mitad eslovaca. Tras las pérdidas de balón las recuperaciones eran rápidas y disciplinadas para luego volver a sitiar el gol buscando espacios para fabricar llegadas claras.

Alemania despejó este lunes las dudas que había dejado el partido del viernes ante Luxemburgo y se impuso por 6-0 ante Eslovaquia en un partido disputado en Leipzig que afrontó como si fuera la final del grupo A de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Tras el gol hubo un conato de reacción eslovaco con dos llegadas de Duris, primero con un remate que el meta Oliver Baumann desvió un saque de esquina y luego con un disparo por encima. Pero Alemania recuperó pronto el control y siguió teniendo llegada. Serge Gnabry perdió el mano a mano ante Dubrovka en el 25 y en el 26 un cabezazo de Leon Goretzka fue bloqueado a saque de esquina.

En el 28, un pase de Goretzka, Gnabry quedó otra vez solo ante Dubrovka y en esta ocasión no falló, enviando el balón al fondo de la red.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Los deberes quedaron para Alemania prácticamente hechos antes del descanso con dos goles de Leroy Sané, ambos a pase de Wirtz, en el 36 y el 41, El primer gol de Sané llegó tras un pase de Wirtz desde el círculo central y el segundo tras un centro desde la izquierda después de una recuperación de pelota en la presión alta.

En la segunda parte el control alemán prosiguió y también siguió llegando los goles.

El quinto gol se produjo en el minuto 67, marcado por Ridle Baku con un remate dentro del área a pase corto de Gnabry en una jugada iniciada por Woltemade.

El sexto, tras sólo menos de tres minutos en el campo y en su debut como internacional, lo marcó Assan Quadraogo, a pase de tacón de Sané.

- Ficha técnica:

6; Alemania; Baumann; Kimmich (Baki, 63), Tah, Schlotterbeck (Thiaw, 63), Raum (Brown, 72); Goretzka, Pavlovic (Nmecha, 46); Sané, Gnabry, Wirtz (Quadraogo, 77); Hecho a mano.

0; Eslovaquia: Dubravka; Gyömber (Schranz, 46), Skiniar, Obert, Hancko; Lobobka; Vero, Duda (Satka, 46); Duris (Pekaric, 82), Strelec (Bobcek, 67), Sauer.

Goles: 1-0: min 18, Woltemade. 2-0: min 28, Gnabry. 3-0: min 36, Sané. 4-0: min 41, Sané. 5-0: min 67, Bakú. 6-0: min.79, Cuadraogo.

Árbitro: Francois Letexier (Francia), Amonestó a Thiaw, Tah

Incidencias: partido del grupo A de la eliminatoria europea de clasificación para el Mundial 2026 disputado en el Red Bull Arena de Leipzig. EFE