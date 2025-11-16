Dejan fuera del Mundial 2026 a famosa selección: ¡Sorpresa va al repechaje!

Las Eliminatorias están dejando muchas sorpresas y este domingo 16 de noviembre una más se ha escrito antes del Mundial 2026.
Y es que este fin de semana otra selección africana ha dado la sorpresa y ha eliminado a una de las favoritas de la zona y habitual en las justas mundialistas.
El partido se terminó definiendo en la tanda de penales y fue así como una de las históricas se queda fuera nuevamente de una Copa del Mundo.
Se trata de la República Democrática del Congo que sorprendió al dejar en el camino a la poderosa Nigeria, que ha participado en seis ocasiones en los Mundiales (1994, 1998, 2002, 2010, 2014 y 2018).
Es así como RD Congo se clasificó para la repesca internacional tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y luego irse a la tanda de penales.
Nigeria se encontró con la figura del guardameta Lionel Mpasi-Nzau, que detuvo dos de los tres lanzamientos de la tanda de penaltis que decidió el choque (3-4).
El portero del Le Havre se erigió como el héroe de un encuentro duro a vida o muerte y que dejó fuera a una de las selecciones clásicas de África, que se perderá su segundo Mundial consecutivo tras no participar en Qatar 2022.
Además, Mpasi-Nzau permitió a la República Democrática del Congo soñar con una participación que no disfruta desde el Mundial de Alemania 1974, cuando jugó la Copa del Mundo cuando el país se denominaba Zaire.
Sin duda, la selección dirigida por Eric Chelle tenía un punto más de presión que su rival. Y más tras faltar al anterior Mundial.
Nigeria se encontró pronto con el premio del gol, que llegó a los tres minutos gracias a un remate desde el borde del área de Frank Onyenka que rebotó en Axel Tuanzebe y despistó a Mpasi-Nzau.
El tanto del jugador del Oporto impulsó a su equipo durante la primera media hora, en la que dominó por completo el encuentro y en la que pudo adelantarse en el marcador con otro disparo de Onyenka que esta vez sí salvó Mpasi-Nzau.
Sin embargo, en una jugada aislada, la República Democrática del Congo se encontró con el empate. Parte de culpa la tuvo Alex Iwobi, que se durmió en el centro del campo, donde perdió la pelota en el inicio del gol del equipo de Sebastien Desabre.
Irremediablemente, el encuentro se decidió en la tanda de penaltis y en ella Nigeria se pegó el batacazo final con tres errores en los lanzamientos de Calvin Bassey, Moses Simon y Semi Ajayi.
El primero lanzó la pelota a las nubes y los otros dos se toparon con las intervenciones de Mpasi-Nzau, héroe del Congo en el sueño de un país que aspira a regresar a un Mundial 52 años después.
Nigeria nuevamente se queda sin asistir a una Copa del Mundo luego de su ausencia en el Mundial de Qatar 2022.
Los festejos no se hicieron esperar y aunque aún falta disputar el repechaje internacional, RD Congo se ilusiona con estar en la justa mundialista.
Tanto jugadores como miembros del cuerpo técnico no se contuvieron al celebrar: dejaron a una de las históricas de la zona fuera de la Copa del Mundo.
La República Democrática del Congo se une a Bolivia y Nueva Caledonia como las selecciones que pelearán por un boleto al Mundial. Faltan tres plazas.
El repechaje por los últimos boletos al Mundial 2026 se disputará en marzo: Serán 6 selecciones las que disputarán la fase, donde estarán disponibles dos boletos a la Copa del Mundo.