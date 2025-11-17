Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial

El camino rumbo al Mundial 2026 está teniendo varias sorpresas y una fue la eliminación de la Selección de Nigeria: ellos quedaron fuera de la peor forma y su DT hace una increíble confesión.
Este domingo, la República Democrática del Congo sorprendió al dejar en el camino a la poderosa Nigeria, que ha participado en seis ocasiones en los Mundiales (1994, 1998, 2002, 2010, 2014 y 2018).
RD Congo se metió al repechaje y buscará una clasificación histórica a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.
Los africanos terminaron venciendo a la histórica selección en la tanda de penales, pero la polémica llegó después del partido.
Ahora acusan al rival de hacer brujería para poder eliminarlos del repechaje en tanda de penales: "Lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso".
Y es que, el seleccionador de Nigeria, Eric Chelle, denunció tras quedar fuera del torneo de repesca intercontinental clasificatorio para el Mundial 2026, que su equipo fue víctima de vudú practicado por miembros del cuerpo técnico de RD Congo durante la tanda de penaltis.
Chelle, que tuvo que ser parado para no enzarzarse en una pelea con estas personas en el momento final de la tanda de penas máximas, explicó a los periodistas a la conclusión del choque el por qué de su malestar y que habían sido víctimas del vudú de sus rivales.
"Durante toda la tanda de penaltis una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso", dijo.
El DT también mencionó la presencia de una botella con un líquido “misterioso” que, según él, agitaba insistentemente un integrante del staff congoleño. “Veo algo, ya sabes... No sé si es agua o algo así, ya sabes”, insistió el técnico, visiblemente alterado tras el desenlace.
El episodio ocurrió en el estadio Prince Moulay Hassan de Rabat, Marruecos, donde ambos equipos disputaron la final de los playoffs africanos.
La tensión aumentó durante la tanda de penales, especialmente cuando Chelle comenzó a gesticular e increpar al banquillo congoleño justo antes del último lanzamiento.
Tras el gol decisivo de Chancel Mbemba, el seleccionador nigeriano tuvo que ser contenido por su propio cuerpo técnico para evitar que la situación se agravara y al final del partido lo reveló todo.
¿Qué es el vudú? En el contexto deportivo, y especialmente en África Occidental y Central, la palabra "vudú" (o a veces "brujería") se usa de forma general para referirse a rituales o prácticas mágicas diseñadas para influir en el resultado de un partido.
Chancel Mbemba anotó el penal que le dio al Congo el pase al repechaje internacional para el Mundial 2026 y tiene con posibilidades a RD Congo de regresar a una Copa del Mundo 52 años después.
Nigeria, campeona de África en tres ocasiones, participó en seis Mundiales de forma consecutiva (de 1994 a 2018), mientras que si la República Democrática del Congo supera la repesca jugará su segundo Mundial , tras acudir, denominada entonces Zaire, al torneo de Alemania Federal en 1974.
El repechaje intercontinental, que se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en Guadalajara y la Ciudad de México, será la última oportunidad para seis selecciones de ganar un lugar en la Copa del Mundo. La República Democrática del Congo participará en un eliminatorio junto a equipos como Bolivia y Nueva Caledonia, con la esperanza de lograr una clasificación inédita a la cita mundialista.
Las declaraciones del entrenador han causado revuelo internacionalmente luego de la dura eliminación de Nigeria en busca del repechaje al Mundial 2026.