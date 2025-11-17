  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial

"Lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso": El entrenador no se contuvo e hizo grave denuncia tras quedar fuera del Mundial 2026.

Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
1 de 17

El camino rumbo al Mundial 2026 está teniendo varias sorpresas y una fue la eliminación de la Selección de Nigeria: ellos quedaron fuera de la peor forma y su DT hace una increíble confesión.

 Fotos EFE
Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
2 de 17

Este domingo, la República Democrática del Congo sorprendió al dejar en el camino a la poderosa Nigeria, que ha participado en seis ocasiones en los Mundiales (1994, 1998, 2002, 2010, 2014 y 2018).

 Fotos EFE
Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
3 de 17

RD Congo se metió al repechaje y buscará una clasificación histórica a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

 Foto EFE
Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
4 de 17

Los africanos terminaron venciendo a la histórica selección en la tanda de penales, pero la polémica llegó después del partido.
Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
5 de 17

Ahora acusan al rival de hacer brujería para poder eliminarlos del repechaje en tanda de penales: "Lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso".
Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
6 de 17

Y es que, el seleccionador de Nigeria, Eric Chelle, denunció tras quedar fuera del torneo de repesca intercontinental clasificatorio para el Mundial 2026, que su equipo fue víctima de vudú practicado por miembros del cuerpo técnico de RD Congo durante la tanda de penaltis.

 Foto EFE
Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
7 de 17

Chelle, que tuvo que ser parado para no enzarzarse en una pelea con estas personas en el momento final de la tanda de penas máximas, explicó a los periodistas a la conclusión del choque el por qué de su malestar y que habían sido víctimas del vudú de sus rivales.
Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
8 de 17

"Durante toda la tanda de penaltis una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso", dijo.
Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
9 de 17

El DT también mencionó la presencia de una botella con un líquido “misterioso” que, según él, agitaba insistentemente un integrante del staff congoleño. “Veo algo, ya sabes... No sé si es agua o algo así, ya sabes”, insistió el técnico, visiblemente alterado tras el desenlace.
Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
10 de 17

El episodio ocurrió en el estadio Prince Moulay Hassan de Rabat, Marruecos, donde ambos equipos disputaron la final de los playoffs africanos.
Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
11 de 17

La tensión aumentó durante la tanda de penales, especialmente cuando Chelle comenzó a gesticular e increpar al banquillo congoleño justo antes del último lanzamiento.
Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
12 de 17

Tras el gol decisivo de Chancel Mbemba, el seleccionador nigeriano tuvo que ser contenido por su propio cuerpo técnico para evitar que la situación se agravara y al final del partido lo reveló todo.
Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
13 de 17

¿Qué es el vudú? En el contexto deportivo, y especialmente en África Occidental y Central, la palabra "vudú" (o a veces "brujería") se usa de forma general para referirse a rituales o prácticas mágicas diseñadas para influir en el resultado de un partido.
Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
14 de 17

Chancel Mbemba anotó el penal que le dio al Congo el pase al repechaje internacional para el Mundial 2026 y tiene con posibilidades a RD Congo de regresar a una Copa del Mundo 52 años después.
Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
15 de 17

Nigeria, campeona de África en tres ocasiones, participó en seis Mundiales de forma consecutiva (de 1994 a 2018), mientras que si la República Democrática del Congo supera la repesca jugará su segundo Mundial , tras acudir, denominada entonces Zaire, al torneo de Alemania Federal en 1974.
Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
16 de 17

El repechaje intercontinental, que se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en Guadalajara y la Ciudad de México, será la última oportunidad para seis selecciones de ganar un lugar en la Copa del Mundo. La República Democrática del Congo participará en un eliminatorio junto a equipos como Bolivia y Nueva Caledonia, con la esperanza de lograr una clasificación inédita a la cita mundialista.
Escándalo: DT acusa a selección de hacerles brujería para dejarlos sin Mundial
17 de 17

Las declaraciones del entrenador han causado revuelo internacionalmente luego de la dura eliminación de Nigeria en busca del repechaje al Mundial 2026.
Cargar más fotos