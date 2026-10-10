Oficial: Comunicado de Federación de Portugal sobre sanción de Cristiano Ronaldo

Lisboa, Portugal.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha abierto un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo tras su repentina salida de la Selección de Portugal debido a desacuerdos con el seleccionador, Jorge Jesus, según anunció este sábado. En un comunicado, el Comité Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) afirma que Cristiano Ronaldo se encuentra bajo "suspensión preventiva" y que "se ha otorgado carácter urgente al proceso".

Según la nota, el caso está ahora en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación portuguesa. "Inicio de un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por resolución de la Sección No Profesional, de 9 de octubre de 2026, con el fin de determinar la eventual relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026. Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estuvo sometido hasta la fecha de la apertura del procedimiento, se dictó la suspensión preventiva no automática del jugador y se atribuyó carácter urgente al procedimiento", se informa en el comunicado. Cristiano Ronaldo abandonó de forma abrupta la selección el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el pasado 27 de septiembre (1-2). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse