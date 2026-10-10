Oficial: Comunicado de Federación de Portugal sobre sanción de Cristiano Ronaldo

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha abierto un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo tras su repentina salida de la Selección de Portugal debido a desacuerdos con el seleccionador, Jorge Jesus, según anunció este sábado.
En un comunicado, el Comité Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) afirma que Cristiano Ronaldo se encuentra bajo "suspensión preventiva" y que "se ha otorgado carácter urgente al proceso".
Según la nota, el caso está ahora en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación portuguesa.
"Inicio de un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por resolución de la Sección No Profesional, de 9 de octubre de 2026, con el fin de determinar la eventual relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026. Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estuvo sometido hasta la fecha de la apertura del procedimiento, se dictó la suspensión preventiva no automática del jugador y se atribuyó carácter urgente al procedimiento", se informa en el comunicado.
Cristiano Ronaldo abandonó de forma abrupta la selección el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el pasado 27 de septiembre (1-2).
Según una nota del exmadridista, el motivo del desentendimiento fue Jesus haberlo hecho calentar durante media hora y luego no sacarlo al campo.
También en ese comunicado, Cristiano afirmó que aceptaba una sanción por su decisión y dejó la puerta abierta a un regreso a la selección de Portugal tras ese posible castigo.
Según el Reglamento Disciplinario de la FPF, si "un jugador que, debidamente citado, abandone o no se presente sin justificación a un entrenamiento, partido o actividad de las selecciones nacionales o relacionada con la representación deportiva de la FPF o Portugal, será sancionado con una suspensión de uno a seis meses y, adicionalmente y si es jugador profesional, con una multa de entre 500 y 1.000 euros".
Se espera que en las próximas semanas se confirme la sanción que Cristiano Ronaldo deberá cumplir en la selección portuguesa que en noviembre afrontará dos partidos de la UEFA Nations League contra Dinamarca y Gales.