Cristiano se desahoga y destapa lo que pasó con Portugal: hace increíble petición

Ahí mismo reveló que "A petición del entrenador, se celebró una videoconferencia entre él, Simão Coutinho y Tiago Craveiro, en la que se resumió lo que habíamos hablado. Se elaboró ​​un breve documento, que yo personalmente validé y que, con mi conocimiento, se entregó al Selector, tal como él lo había solicitado. La conferencia fue exactamente como se esperaba: la actitud no tenía nada que ver con nuestra reunión; escuché expresiones y agresividad que no creo que estuvieran justificadas, una actitud de “yo quiero, yo puedo y yo mando” que jamás había escuchado en privado el día anterior".