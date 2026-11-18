Tegucigalpa, Honduras.

La polémica que se desató después del partido entre Motagua y Alajuelense, correspondiente a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, terminó teniendo consecuencias disciplinarias para dos protagonistas. Los guardametas Marlon Licona, del conjunto hondureño, y Washington Ortega, del equipo costarricense, recibieron castigos por parte de la Concacaf tras los incidentes registrados en el Estadio Alejandro Morera Soto.

DIARIO LA PRENSA confirmó que el organismo regional determinó imponerle tres partidos de suspensión a Marlon Licona, quien se vio involucrado en el altercado que se produjo después del triunfo 2-1 de los rojinegros sobre las Águilas. Por su parte, Washington Ortega también recibió un castigo disciplinario por su participación en los acontecimientos que encendieron los ánimos al finalizar el compromiso. Una de las situaciones que llamó la atención fue que Alajuelense no recibió ninguna multa económica ni sanción institucional por parte de Concacaf, pese a que el enfrentamiento involucró a integrantes de ambas escuadras. De esta manera, las medidas disciplinarias recayeron sobre los dos guardametas involucrados en la polémica.

Después de aquel encuentro, el entrenador de Motagua, Javier López, había explicado cómo se originó el encontronazo en territorio costarricense. El técnico español manifestó su inconformidad por la actitud que tuvo uno de los futbolistas rojinegros y consideró que, después de conseguir la clasificación a la final, los jugadores debían limitarse a celebrar con sus compañeros y aficionados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Me dio mucha tristeza lo del final porque soy una persona bastante educada, no me gustan ese tipo de conflictos. Creo que un futbolista, cuando su equipo gana el pase a una final, lo que tiene que hacer es irse a celebrar con sus compañeros, con su cuerpo técnico y con su afición", expresó López en sus declaraciones posteriores a la eliminación.