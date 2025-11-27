Choloma vs Marathón, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional sigue ofreciendo emociones y encuentros decisivos en su recta final. Con la disputa de la jornada 20, los equipos se preparan para darlo todo en busca de puntos que definan su clasificación y eviten caer en la zona baja de la tabla.
ALINEACIONES TITULARES
CHOLOMA: 33- Dereck Aguilar; 28- Julio Bernárdez, 4- Jonathan Córdova, 44- Yasser Santos; 29- Wilfredo Díaz, 11- Axel Alvarado, 12- Yethson Chávez, 14- Hesler Díaz, 25- Brayan Félix; 13- Marco Aceituno y 17- Leider Anaya.
MARATHÓN: 23- César Samudio; 27- Iván Anderson, 2- Henry Figueroa, 4- Javier Rivera; 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 20- Jonathan Bueso, 10- Damín Ramírez, 17- Alexy Vega, 21- Odín Ramos; 11- Nicolás Messiniti.
-- LA PREVIA--
Uno de los encuentros será el que protagonizarán Choloma y Marathón, dos equipos con realidades muy distintas dentro del campeonato. El choque promete intensidad y emociones, con ambos equipos buscando objetivos claros en la recta final de las vueltas regulares.
Marathón, que recientemente celebró su centenario, llega al encuentro con la motivación de mantener su buen ritmo y consolidarse entre los primeros puestos. Con 23 puntos en la tabla, los verdolagas sueñan con asegurar una de las plazas de clasificación directa hacia la siguiente fase del torneo.
Por su parte, Choloma atraviesa su peor momento del campeonato y se encuentra en el último lugar con solo una vez unidades. La escuadra cholomeña buscará aprovechar el partido en casa para conseguir una victoria que le permita alejarse de la zona baja.
La Liga Nacional está el rojo vivo y está cerca de finalizar sus partidos de vueltas regulares para conocer que equipos podrían pelear por el anhelado título.
HORA Y DÓNDE VERLO
El juego tendrá un horario de comienzo a las 5:15 pm, hora de Honduras. Será transmitida por Deportes TVC y podrá seguir minuto a minuto en DIARIO La Prensa.