Real España vs Génesis PN, EN VIVO hoy, hora y dónde ver Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

Un Real España golpeado se enfrenta este miércoles al Génesis PN en la jornada 20 del Torneo Apertura 2025, con la misión de volver a la senda del triunfo sino quiere poner en peligro su puesto en la siguiente ronda de la Liga Nacional de Honduras.

La Máquina vuelve hoy a aparecer en el estadio Francisco Morazán, donde hace tres días sucumbió en el Clásico contra el Motagua. Fue una derrota 1-2 que dejó muy tocado al plantel aurinegro y con un disgusto tremendo en la afición del cuadro sampedrano.

Después de las últimas fechas el equipo de Jeaustin Campos se ha metido en tremendo problema y está amenazado con quedarse sin liguilla. Si bien el Real España tiene 25 puntos y por ahora es cuarto lugar en la tabla de posiciones, tiene abajo un pelotón que lo está acechando.

Juticalpa FC (20) y Platense (22) son dos equipos que por ahora están fuera de puestos de liguilla, pero que podrían meterse en las últimas jornadas, ya que todos tienen un partido menos que la Máquina. El puesto peligra para un equipo catedrático que jugará contra Génesis PN y UPNFM en sus partidos pendientes.