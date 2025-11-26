Real España vs Génesis PN, EN VIVO hoy, hora y dónde ver Liga Nacional

Un Real España golpeado se enfrenta este miércoles al Génesis PN en la jornada 20 del Torneo Apertura 2025, con la misión de volver a la senda del triunfo sino quiere poner en peligro su puesto en la siguiente ronda de la Liga Nacional de Honduras.
La Máquina vuelve hoy a aparecer en el estadio Francisco Morazán, donde hace tres días sucumbió en el Clásico contra el Motagua. Fue una derrota 1-2 que dejó muy tocado al plantel aurinegro y con un disgusto tremendo en la afición del cuadro sampedrano.
Después de las últimas fechas el equipo de Jeaustin Campos se ha metido en tremendo problema y está amenazado con quedarse sin liguilla. Si bien el Real España tiene 25 puntos y por ahora es cuarto lugar en la tabla de posiciones, tiene abajo un pelotón que lo está acechando.
Juticalpa FC (20) y Platense (22) son dos equipos que por ahora están fuera de puestos de liguilla, pero que podrían meterse en las últimas jornadas, ya que todos tienen un partido menos que la Máquina. El puesto peligra para un equipo catedrático que jugará contra Génesis PN y UPNFM en sus partidos pendientes.
El partido de esta noche en el Morazán será clave para el Real España, de ganar podrá mantener sus opciones de clasificación a la fiesta grande, pero una derrota lo dejaría en una situación complicada y motivaría a sus rivales para querer superarle en la tabla.
Del otro lado, el Génesis PN podría confirmar su eliminación si pierde el partido frente a los aurinegros y de paso si Platense u Olancho FC logran el triunfo, los 'perrunos' le dirán adiós a su sueño de entrar a la liguilla.
Horario y dónde ver el Real España vs Génesis PN
El partido entre Real España y Génesis PN comenzará a partir de las 7.30 de la noche y se podrá ver en vivo por el canal de Deportes TVC. Además, pueden seguir todos los detalles del juego en www.laprensa.hn.
El árbitro capitalino Selvin Brown será quien pite este partido, acompañado por sus asistentes Gerson Orellana, José Espinoza y como cuarto árbitro estará David Cruz.