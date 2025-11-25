  1. Inicio
Real Madrid sorprendió al Marathón por sus históricos 100 años

El conjunto madridista causó revuelo y sorpresa con su gesto para el Marathón, equipo hondureño que llegó a su Centenario.

  • 25 de noviembre de 2025 a las 18:02 -
  • German Alvarado
Real Madrid, gigante del fútbol mundial, sorprendió al Club Deportivo Marathón por sus 100 años de Fundación.
El Club Deportivo Marathón recibió miles de felicitaciones a nivel nacional e internacional tras arribar este 25 noviembre a sus 100 años de Fundación, siendo el equipo de Fútbol más antiguo de Honduras.

El 25 de noviembre es una fecha especial para Marathón ya que celebra un año más de fundación y en este 2025 cumplió sus históricos 100 años.

La Federación de Fútbol de Honduras fue de los primeros en felicitar al Club Deportivo Marathón.

El Herediano de Costa Rica fue uno de los clubes del extranjero que se unió a las felicitaciones por el Centenario del Marathón.
El Real Madrid sorprendió y felicitó al Marathón por sus 100 años de Fundación.

El Real Madrid envió una carta oficial para felicitar al Marathón por su larga trayectoria en el fútbol de Honduras. Según compartió el club, la carta llegó firmada por Emilio Butragueño, Director de Relaciones Internacionales del equipo español, quien reconoció la historia y el aporte del Monstruo Verde en el balompié catracho.
La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica se unió a las felicitaciones para Marathón por su Centenario.

El Marathón presumió en sus redes sociales el llegar a los 100 años de Fundación.

Mensaje de Diario LA PRENSA por los 100 años del Club Deportivo Marathón.

El CD Choloma también dejó mensaje de felicitación para el Marathón.

El Olimpia dejó a un lado la rivalidad y felicitó al Marathón por sus 100 años de Fundación.

El Real España dejó a un lado la rivalidad y felicitó al Marathón por sus 100 años de Fundación.
La Liga Nacional de Honduras.

El Municipal de Guatemala con su mensaje de felicitación para el Marathón.
La Real Sociedad de Tocoa fue otro de los clubes que felicitó al Marathón-.

Mensaje del Platense para Marathón.
