Choco Lozano se pronuncia tras volver al gol y contesta a 'Fantasma' Figueroa

San Pedro Sula, Honduras.

Anthony 'Choco' Lozano partió rumbo a México con la confianza de haber recobrado el olfato goleador con la Selección Nacional de Honduras en el triunfo 3-0 sobre Haití. Un tanto que liberó muchas emociones para el capitán de la H luego de atravesar meses muy complicados a nivel profesional y personal. El ariete de 32 años tomó su rol de líder y en charla con LA PRENSA valoró los cuatro puntos que se obtuvieron ante Costa Rica y los caribeños, además de poner como objetivo mantenerse lideres del grupo para cumplir con el sueño mundialista. Lozano se refirió a la alegría que le provocó volver a marcar con la H y a los halagos que recibió por parte de la afición; sin embargo, no se vuelve loco porque sabe que en los momentos difíciles la moneda cae del otro lado.

Por último, Choco Lozano palpitó lo que será el cierre de la eliminatoria y le mandó un mensaje con balas al entrenador de Nicaragua, Marco Antonio ‘El fantasma’ Figueroa.

DECLARACIONES DEL CHOCO LOZANO

Sensaciones positivas tras la fecha FIFA de octubre: Creo que pudimos haber sacado el triunfo ante Costa Rica, pero al final jugamos contra una selección fuerte, un clásico centroamericano, ellos se vinieron a cerrar y fue un encuentro muy apretado. Sin embargo, el triunfo de ayer nos llena de esperanza para afrontar lo que se nos viene. Sabemos que dependemos de nosotros. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Mantenerse en el liderato: "Hay que mantener ese ahorro que nos hemos ganado a pulso porque no es fácil y más en una eliminatoria. El partido con Haití fue muy duro, pero lo pudimos descifrar gracias a la intensidad que necesitábamos. Ahora tenemos que terminar la eliminatoria bien. Volvió al gol: "Es importante siempre trabajar bien teniendo la esperanza y la fe intacta porque en cualquier momento le puede llegar la oportunidad a uno, gracias a Dios ayer pude anotar y la Selección ganó. En general me quedo con el trabajo que hizo todo el equipo". Momentos difíciles: "El gol me descarga mucho y me llena de satisfacción por el respaldo que me han dado todos los compañeros, el cuerpo técnico y muchas personas que han confiado en mí. Es una alegría poder devolver ese reconocimiento".

Las críticas se convirtieron en halagos: "Es bonito que la afición grite el nombre de uno, pero yo me mantengo enfocado en lo mío, sé que cuando los momentos son complicados cae la otra cara de la moneda y cuando convertís goles la gente te aplaude, es normal. Yo sigo enfocado en el objetivo que es clasificar al mundial eso es lo único que nos importa hoy por hoy. Tenemos que mantenernos con los pies en la tierra y centrados que las próximas fechas serán muy importantes para nosotros. Rivales de noviembre: "Veo cerca el mundial para nosotros, pero hay que jugar los partidos, competirlos con un alto nivel de concentración. Tengo claro que Nicaragua no nos va regalar nada y que Costa Rica va a pelear por estar en ese mundial también, así que van a ser dos finales que hay que competir muy bien".