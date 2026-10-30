Canelo Álvarez vs.Christian Mbilli ¿A qué hora pelea y qué canal transmite EN VIVO?

Estados Unidos.

Con el objetivo de llegar en mejores condiciones y evitar los problemas de adaptación al horario que sufrió en su anterior visita a territorio saudí para medirse a William Scul l, el pugilista azteca decidió realizar su preparación en España . Durante ese proceso compartió sesiones de entrenamiento con Oleksandr Usyk, excampeón indiscutido de los pesos pesados, con quien aseguró tener una buena amistad.

El mexicano vuelve a ponerse los guantes después de caer ante Terence Crawford en septiembre pasado y pasar por una cirugía artroscópica en el codo izquierdo. Además, por primera vez desde 2018, llegará a una pelea de las 168 libras en condición de retador.

Saúl “Canelo” Álvarez tendrá una nueva oportunidad de demostrar que todavía pertenece a la élite del boxeo mundial cuando se enfrente este sábado 31 de octubre al francés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita.

A sus 36 años y con la pelea profesional número 69 en el horizonte, el tapatío no parece inquietarse por los cuestionamientos sobre su edad y su rendimiento dentro del cuadrilátero. Durante la conferencia de prensa previa al combate, Canelo dejó clara su confianza en el trabajo realizado y lanzó una advertencia a su oponente, asegurando entre risas que ni siquiera si tuviera 50 años podría perder ante él este fin de semana.

Del otro lado estará Christian Mbilli, un boxeador de 31 años que representa una amenaza por su poder de pegada. El francés, de origen camerunés, presenta un registro de 29 victorias, 24 de ellas por nocaut, y un empate. Su recorrido reciente incluye una contundente victoria ante Maciej Sulecki en apenas un asalto y una intensa batalla frente al guatemalteco Lester Martínez en septiembre, que terminó igualada por decisión dividida y fue considerada una de las mejores peleas del año.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Mbilli llega como campeón absoluto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), después de que el organismo le retirara el cinturón a Terence Crawford tras su retiro. El invicto descartó la posibilidad de una revancha inmediata contra Martínez para aceptar el reto más importante de su trayectoria: defender por primera vez su corona mundial frente a una de las figuras más reconocidas del pugilismo internacional, en una velada denominada México contra el Mundo.

Con una foja de 63 triunfos, tres derrotas y dos empates, Canelo buscará dejar atrás el tropiezo ante Crawford y recuperar el protagonismo en la categoría supermediana. El enfrentamiento ante un campeón cinco años menor y con una considerable capacidad noqueadora representa una prueba exigente para el mexicano, que intentará demostrar que todavía tiene argumentos para mantenerse en la cima.