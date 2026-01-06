  1. Inicio
  2. · Deportes

Barcelona en vilo por Lamine Yamal a horas de la Supercopa de España

El cuadro culé hace su presentación este jueves 7 de enero por la semifinal de la Supercopa de España.

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 11:14 -
  • Agencia EFE
Barcelona en vilo por Lamine Yamal a horas de la Supercopa de España

Lamine Yamal es una de las máximas figuras del FC Barcelona en la zona ofensiva.

 Foto Agencia EFE.
Barcelona, España.

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, no se ha entrenado junto al resto de sus compañeros este martes en la sesión previa a la semifinal de la Supercopa de España que enfrentará este miércoles al conjunto azulgrana y al Athletic Club en el estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí).

Lamine se ha quedado en el interior del complejo deportivo para realizar trabajo específico, aunque fuentes del club catalán han confirmado a EFE que se espera que pueda jugar contra el Athletic Club.

Real Madrid pierde a su máxima figura para la Supercopa de España

El resto de futbolistas desplazados a Arabia Saudita participaron con normalidad de la sesión dirigida por el entrenador Hansi Flick, incluido el central Ronald Araujo, que ha regresado a la expedición tras unas semanas de ausencia por problemas de salud mental.

Preguntado por el estado del uruguayo, el preparador alemán dijo en la rueda de prensa previa que su intención era hablar con el defensa después del entrenamiento para saber si se veía preparado para jugar, aunque admitió que utilizarlo no entraba inicialmente en sus planes.

Los únicos dos jugadores descartados oficialmente para el partido de este miércoles son los lesionados Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen, que se quedaron en Barcelona para continuar con sus respectivos procesos de recuperación.

Carbonero, ex de Iker, ingresada de urgencia a UCI: Lo último sobre su salud

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias